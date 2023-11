“Durval Discos” de Anna Muylaert volta aos cinemas em cópia digital

Protagonizado por Ary França, Etty Fraser e Marisa Orth, longa retorna pela Sessão Vitrine com apoio da Petrobrás

Retornou às telonas nesta quinta-feira (23), “Durval Discos”, dirigido por Anna Muylaert, conhecida por “É Proibido Fumar” (2009), “Que Horas Ela Volta?” (2015), entre vários. O longa volta em cópia 4k, patrocinado pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras com apoio da Petrobras. Confira a crítica do clássico contemporâneo;

Para ajudar sua mãe, o solteirão cabeludo Durval dono de uma lojas de discos em plena revolução dos CDs, contrata uma candidata que faz quitutes extraordinários. Mas, depois de dois dias, ela desaparece, deixando sua filha, a pequena Kiki, que mudará a vida da pequena família.

Anna Muylaert já se destaca na direção na cena de abertura, com um plano-sequência pela Rua Teodoro Sampaio em São Paulo, que exibe os créditos com os nomes do elenco e equipe técnica, sob cardápios, máquinas de pinball, camisetas, folhetos em postes.

Em um primeiro momento “Durval Discos” apresenta uma história que mais encanta pelas atuações sobre o cotidiano de mãe e filho e suas idiossincrasias, uma comédia sobre pessoas paradas no tempo, talvez uma crônica da realidade da aceitação do inevitável.

Mas fazendo uma metáfora com as duas faces do vinil, o roteiro também de Muylaert apresenta uma nova vertente com uma leve pitada de brutalidade com sátiras e humor negro, a trilha montada por André Abujamra antes leve muda de forma e mostra algo mais incômodo.

Conclusão

“Durval Discos” pode até aborrecer alguns espectadores desavisados que esperam uma comédia leve sobre o cotidiano, contudo mostra um lado verdadeiro sobre a vida em uma cidade grande e violenta. Anna Muylaert junta o amor e carinho com a selvageria da cidade de concreto brasileira.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Anna Muylaert;

Roteiro: Anna Muylaert;

Música: André Abujamra;

Gênero: Comédia dramática;

Distribuição: Vitrine Filmes;

Duração: 96 minutos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria