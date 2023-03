“Muribeca” resgata história de afeto e resistência de conjunto habitacional em Pernambuco

Entre imagens de arquivos e entrevistas com ex-moradores, diretores Alcione Ferreira e Camilo Soares retratam a trajetória de uma comunidade destruída por interesses empresariais

Estreando nesta quinta-feira (2), o documentário independente “Muribeca” conta a história de luta, afeto e resistência dos ex-moradores do conjunto habitacional que dá nome à produção. Muribeca teve seus blocos de apartamentos destruídos e memórias apagadas. Os diretores novatos Alcione Ferreira e Camilo Soares retratam, por meio de imagens de arquivos e entrevistas, como era a vida dos moradores.

O conjunto habitacional Muribeca era um aglomerado de edifícios, localizado no bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes-PE. Os primeiros moradores chegaram em 1982, e os problemas já começaram em 1986 com a primeira interdição — um dos blocos estava com muitas rachaduras e o risco de desabamento era grande. Em 1995 houve a primeira demolição. Dez anos depois, até 2014, os outros 69 prédios foram interditados, mas nem todos foram desocupados. Alguns dos principais motivos para o colapso de Muribeca foi o sistema de construção sem segurança e garantia, com materiais de baixa qualidade, “puxadinhos”, alterações internas e vegetação próxima à fundação dos prédios. Depois de muitas brigas judiciais, em 2019, iniciou-se a demolição completa, impulsionada por interesses econômicos.

Foto: Divulgação/Alcione Ferreira

Durante o processo de gravação do documentário, os diretores Alcione Ferreira e Camilo Soares contaram com imagens de arquivo de Ozael Lopes, uma espécie de repórter independente do conjunto habitacional. Durante anos, Ozael filmou a vida da comunidade, e esse material acabou sendo crucial para o resultado do final da produção.

O longa ainda conta com depoimentos de antigos moradores, como o quadrinista Flavão, que também fez parte do documentário como produtor local, e do poeta Miró. Durante o início do projeto, os diretores também assistiram algumas audiências que a comunidade teve com o Ministério Público. As entrevistas e gravações dentro da comunidade foram realizadas em 2018 e se manteve até depois da ordem judicial que autorizou a demolição.

“Muribeca” mostra como a comunidade era muito mais que um lugar para morar. Ali era um recanto de sonhos, memórias, afeto e luta. O documentário se torna uma reconstrução do conjunto habitacional e de seus moradores.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Alcione Ferreira e Camilo Soares;

Roteiro: Alcione Ferreira e Camilo Soares;

Produção: Camilo Soares;

Direção de Fotografia: Alcione Ferreira e Camilo Soares;

Gênero: Documentário;

Duração: 78 minutos;

