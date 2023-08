Documentário “Ithaka: A Luta de Assange”retrata a batalha pela liberdade do fundador do Wikileaks

O longa que fala sobre liberdade de imprensa, estreia nesta quinta-feira (31)

Estreia nesta quinta-feira (31), o documentário “Ithaka: A Luta de Assange”, com direção e roteiro de Ben Lawrence. A proposta da produção é mostrar em um documento audiovisual sobre liberdade de expressão, amor paterno, além de temas relevantes e necessários.

A batalha pela liberdade de Julian Assange é vista por uma dimensão pessoal no retrato de um pai lutando para salvar seu filho.

O documentário traz uma perspectiva pessoal sobre o drama real que Shipton viveu como o pai do ativista Julian Assange que foi preso em 2019, quando foi expulso da Embaixada do Equador em Londres e perdeu o asilo político concedido pelo país sul-americano. Atualmente, ele está na prisão de segurança máxima de Belmarsh, na Inglaterra, enquanto os EUA buscam sua extradição.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Ben Lawrence consegue captar todo o contexto da paternidade entre pai e filho com muito cuidado e delicadeza, além de mostrar como a família de Assange ficou com todo o acontecimento. Com destaque para as cenas onde mostram a noiva do jornalista sofrendo e a cassada a Julian.

Vale destacar que o documentário retrata a prisão do ativista australiano e provavelmente um dos mais notórios prisioneiros políticos da atualidade, o que pode mudar drasticamente a liberdade de imprensa em um aspecto global. Assange é o fundador do Wikileaks, criado em 2006, mas que ganhou destaque em 2010 ao divulgar documentos secretos do Exército Americano relacionados à Guerra do Afeganistão, entre outros.

Ben Lawrence usa de artimanhas para não tornar o documentário cansativo, resumindo pontos e juntando peças. A trilha sonora é outro destaque, idealizada por Brian Eno que mantém um suspense e um tom de investigação.

Conclusão

“Ithaka: A Luta de Assange”, aborda de forma simples e objetiva como funciona o conceito de liberdade no mundo atual. Mostrando que Julian Assange está pagando um preço alto devido a sua coragem de continuar exercendo o jornalismo independente.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Ben Lawrence;

Roteiro: Ben Lawrence;

Elenco: John Shipton, Stella Moris, Nils Melzer, John Pilger, Ai Weiwei, Vivienne Westwood;

Gênero: Documentário;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 106 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria