“Digimon Adventure 02: O Início” continua o legado de sucesso

10º filme da franquia Digimon; chega aos cinemas nesta quinta-feira (30)

Produzido pela Toei Animation e distribuído pela Toei Company, Ltd, chega aos cinemas nesta quinta-feira (30), “Digimon Adventure 02: O Início” que é uma continuação direta das duas primeiras séries de televisão do anime, o novo longa serve como o final da série Digimon Adventure 02.

Dois anos após a batalha contra Eosmon, Davis Motomiya, Ken Ichijouji, Yolei Inoue, Cody Hida, TK e Kari Kamiya conhecem um garoto chamado Lui Ohwada, que é encontrado com um Digivice sem poderes e afirma ser o primeiro Digiescolhido de todos os tempos. Além disso, um Digimon chamado Ukkomon aparece no mundo real e deseja que cada pessoa no mundo tenha seu próprio parceiro Digimon.

A história do novo longa se passa após o fim de Digimon Adventure 02, a trama contém alguns flashbacks do OVA Digimon Adventure Gekijouban (1999), ou seja é uma franquia extensa e para total entendimento é necessário assistir as outras produções.

A ideia da nova aposta não é desenvolver os personagens de forma mais profunda e além do anime original. Somente mostrar o caminho que cada um tomou na vida adulta.

Algo que prende o espectador e mantém algo genuíno da franquia é a relação entre os digimons e humanos, isso sempre esteve presente em todos os filmes e seriados para a televisão. Além de mostrar o ponto de vista de cada um. Esse é o ponto de partida da trama.

A animação do filme, é bonita e bem finalizada e faz uma transição com qualidade entre o 2D com a 3D.

Conclusão

“Digimon Adventure 02: O Início” mantém uma conexão com os fãs do clássico, tem um fator nostalgia que é necessário para uma continuação. Contudo não desenvolve seus personagens a não pelos sentimentos entre os humanos e os digimons.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Tomohisa Taguchi;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro: Akatsuki Yamatoya;

Elenco: Rie Kugimiya, Megumi Ogata, Mao Ichimichi, Fukujūrō Katayama, Junya Enoki;

Gênero: Animação;

Distribuição: Paris Filmes;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 87 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE