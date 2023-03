Dia Internacional da Mulher: relembre as indicadas para Melhor Direção no Oscar

Em quase 100 da maior maior premiação do cinema, somente sete mulheres foram indicadas para a categoria de Melhor Direção

O Dia Internacional da Mulher foi instituído somente em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como objetivo lembrar as lutas das mulheres por direitos sociais, políticos e econômicos, entre outros. E no próximo domingo (12), ocorre a 95ª cerimônia do Oscar, que premia os melhores do cinema.

Em quase 100 anos do maior prêmio da indústria cinematográfica, somente sete mulheres foram indicadas na categoria de Melhor Direção, e só três levaram a estatueta para casa. Relembre as indicadas e ganhadoras da categoria.

Lina Wertmüller

Em 1977, há quase 50 anos da primeira edição do Oscar, Lina Wertmüller se tornou a primeira mulher a ser indicada a Melhor Direção. A diretora foi nomeada pelo filme “Pasqualino Sete Belezas”, lançado em 1975. Infelizmente, acabou perdendo para John G. Avildsen, diretor de “Rocky: Um Lutador”.

Jane Campion

Depois de quase 20 anos, em 1994, Jane Campion foi indicada para a categoria. Campion foi reconhecida pela direção do longa “O Piano”, um dos maiores clássicos da época. A diretora também escreveu e produziu o filme, que foi um dos mais celebrados na edição de 1994, conseguindo conquistar os prêmios de Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante.

Sofia Coppola

Em 2004, Sofia Coppola foi nomeada na categoria pelo filme “Encontros e Desencontros”, protagonizado Scarlett Johansson e Bill Murray. O longa se tornou um queridinho para amantes de filmes cults. A diretora não conseguiu levar a estatueta de Melhor Direção, mas ganhou a categoria de Melhor Roteiro Original.

Kathryn Bigelow

81 anos depois da primeira premiação, a primeira mulher na história a ganhar o Oscar na categoria de Melhor Direção foi Kathryn Bigelow, por “Guerra ao Terror”. O longa também ganhou nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.

Greta Gerwig

Em 2005, a quinta mulher a ser indicada foi Greta Gerwig, em 2018, pelo filme “Lady Bird”, um dos mais aclamados pela crítica e público à época. O longa foi indicado a cinco categorias da premiação, mas acabou saindo de mãos vazias.

Emerald Fennell e Chloé Zhao

Em 2021, pela primeira vez, duas mulheres eram indicadas à categoria. Emerald Fennell recebeu reconhecimento pelo filme “Bela Vingança” nas categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro Original, também escrito por ela. O longa também foi indicado a Melhor Filme e Melhor Atriz. Chloé Zhao foi a outra diretora nomeada, conseguindo se tornar a segunda mulher a levar o prêmio graças ao filme “Nomadland”. A diretora de ascendência asiática ganhou como Melhor Direção e ainda conquistou o prêmio de Melhor Filme.

Jane Campion

Em 2022 a única mulher indicada foi Jane Campion, repetindo o próprio feito de 1994. A diretora foi indicada por “Ataque dos Cães”, um dos mais aclamados pela crítica. Campion se tornou a terceira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Direção.

Com a edição de 2023 chegando, vale ressaltar que nenhuma mulher foi indicada para a categoria de Melhor Direção, mesmo com grandes nomes na temporada.