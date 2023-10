Denzel Washington está implacável em “O Protetor: Capítulo Final”

Aparentemente o último filme da franquia de ação de Antoine Fuqua, chega aos cinemas nesta quinta-feira (05)

As franquias de ação muitas vezes são comparadas entre elas, seja por sempre usar um ator como um justiceiro taciturno ou por sua história dos injustificados que precisam ser salvos, uma premissa básica que vem funcionando há décadas. Esse é mais ou menos o enredo do longa “O Protetor: Capítulo Final” protagonizado por Denzel Washington e com direção de Antoine Fuqua assim como os seus anteriores “O Protetor” (2014) e “O Protetor 2” (2018).

Denzel Washington retorna como esse misterioso vigilante Robert McCall para uma vingança ainda mais extravagantemente sangrenta sobre uma variedade de bandidos da máfia. Desta vez, por motivos que só ficam claros no final do filme. E mesmo com todo o cliché e previsibilidade em torno da trama o longa consegue emplacar ótimas cenas de ação além do grande protagonismo.

No terceiro capítulo da saga, desde que desistiu de sua vida como assassino do governo, Robert McCall (Denzel Washington) não consegue descansar o suficiente. Ele quer ajudar as pessoas ao seu redor e tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado, encontrando um estranho consolo em servir à justiça em nome dos oprimidos. Agora morando no sul da Itália, ele logo descobre que seus novos amigos estão sob o controle dos chefes do crime local. À medida que os eventos se tornam mortais, McCall se torna um protetor ao enfrentar a máfia. Quando alguém é injustiçado, o ex-agente do governo reativa suas habilidades de seu passado brutal e sai como um exército de um homem para realizar a justiça vigilante.

Para quem está esperando um filme de ação com várias cenas de luta, embate e muita pancadaria não é o que o espectador vai encontrar neste capítulo três, até porque o foco central da trama é o desenvolvimento do personagem principal. Porém quando os momentos de ação aparecem no longa são muito bem executados com detalhes e uma ótima coreografia que dá um bom diferencial para um enredo com vários clichês.

A direção do Antoine Fuqua foca mais nos seus personagens, buscando um apelo mais profundo nas cenas, ele brinca com esse uso das sombras, já que os principais embates com o McCall são noturnos para enfatizar esse vigilante misterioso. Contudo ele também abusa da sua habilidade com drones para as cenas de alturas, principalmente das paisagens, pois o filme se passa em uma cidade da Itália, então tem o que explorar.

A força inegável da franquia é, sem dúvida, Denzel Washington, um ator extremamente conhecido é muito aplaudido principalmente pelos papéis dramáticos da sua carreira, os outros personagens são de certa forma apagados sem muito destaque, porém com uma bela escolha para coadjuvante, a atriz Dakota Fanning que repete sua parceria com Denzel como no filme “Chamas da Vingança” (2004).

Conclusão

“O Protetor: Capítulo Final” tem alguns diálogos de tensão bem escritos, ainda assim peca em suas explicações, por exemplo o motivo do personagem está na Itália só é revelado no final e essa justificativa não é desenvolvida e não parece muito real, todavia combina com o estilo de vida do Robert McCall (Denzel Washington). As poucas cenas de ação são visualmente muito bem coreografadas e isso já vale para o espectador que gosta de filmes do gênero.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Antoine Fuqua;

Roteiro: Richard Wenk;

Elenco: Denzel Washington, Dakota Fanning;

Gênero: Ação;

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 109 minutos;

Classificação Indicativa: 18 anos;

