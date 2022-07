“Liga dos SuperPets”: animação satiriza e explora personagens da DC

Nova animação da DC, que estreia nesta quinta-feira (28), brinca com futuras possibilidades dos personagens da franquia

Quem já conhece as animações da DC sabe que elas conseguem ser melhores que os filmes em live-action, como “Os Jovens Titãs em Ação!”, de 2018, ou “LEGO Batman: O Filme”, 2017. As artes da DC geralmente levam os personagens na brincadeira, sem a pressão dos filmes que desagrada a maioria dos fãs. Seguindo essa mesma proposta, “DC Liga dos SuperPets” chega aos cinemas nesta quinta-feira (28).

Na animação, Krypto, o Super-Cão, melhor amigo de Superman, combate o crime e as forças do mal em Metrópolis. Quando a Liga da Justiça é sequestrada, Krypto, com ajuda dos animais desajustados Ace, o Batcão; PB, A Poderosa Oinc; Mirtes, a Tartaruga-Foguete; e Chip, O Esquilo, têm o dever de salvá-los e protegerem a cidade.

Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Liberdade para criar

Jared Stern e Sam Levine, diretores de “DC Liga dos SuperPets”, conseguiram entregar uma animação muito criativa, onde a história tem um bom ritmo e não fica cansativa em nenhum momento. A dupla adaptou os personagens já conhecidos pelo público de forma divertida e sem se prender a filmes do passado. A história também mostra boas mensagens, como a força do amor verdadeiro, o desafio aos medos e a importância do trabalho em equipe. Os recados são relevantes, afinal trata-se de um filme voltado para o público infantil, que está tendo contatos iniciais com os valores da vida.

Trilha sonora

Outro grande destaque da animação é a trilha sonora. Todas as músicas escolhidas se juntam com as cenas, deixando-as ainda melhores, principalmente as de ação. Nomes como Taylor Swift, Queen, John Williams e Lil Nas X fazem parte da playlist.

Superman representado

Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

O fã do personagem Superman vai ficar muito feliz com “DC Liga dos Superpets” e a grande homenagem ao personagem, com ótimas participações de de Lex Luthor e Lois Lane e ainda uma cena que mostra o planeta de Krypton.

A animação também conta com a presença da Liga da Justiça, com uma possível formação dos membros completa: Batman, Mulher Maravilha, Superman, Aquaman, Cyborg e uma nova versão do Lanterna Verde como Jessica Cruz.

Conclusões

A animação “DC Liga dos Superpets” se torna uma aventura divertida para toda família. A liberdade que os roteiristas deram aos personagens já conhecidos é o melhor do filme.

Ah, as duas cenas pós-créditos são importantes para os próximos filmes da DC. Não saia da sala sem vê-las!

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Jared Stern e Sam Levine;

Roteiro: Jared Stern e John Whittington;

Produção: Patricia Hicks, Jared Stern, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia;

Elenco: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Jameela Jamil e Keanu Reeves;

Gênero: super-herói e animação;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 01h30

Classificação Indicativa: Livre

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z