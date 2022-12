David Harbour se torna um Papai Noel sanguinário em “Noite Infeliz”

Novo longa natalino chega aos cinemas nesta quinta-feira (1). Saiba o que esperar do filme

Está aberta a temporada de filmes natalinos! Nesta quinta-feira (1), estreia “Noite Infeliz”. O longa é protagonizado por David Harbour, que ficou conhecido ao participar da série de sucesso “Stranger Things” (2016 – presente). Agora, o ator dá vida a um Papai Noel alcoólatra com conflitos pessoais e morais que está determinado a acabar com um assalto na véspera de natal.

Quando uma equipe de mercenários invade um complexo familiar rico na véspera de Natal, levando todos de reféns, a equipe não está preparada para um combatente surpresa: Papai Noel (David Harbour) está no local e está prestes a mostrar por que ele não é nenhum santo.

Por mais que o filme traga uma história simples do bom velhinho querendo ajudar uma garotinha a realizar o seu desejo de natal, o longa consegue inovar de uma forma criativa com mais ação e violência, trazendo um Papai Noel cansado, sanguinário, que questiona sua vida e profissão. O roteiro é da dupla Pat Casey e Josh Miller “Sonic” (2020), que consegue desdobrar todo o enredo de forma clara, explicando logo no começo os motivos desse “desgaste emocional” do Noel, quem é essa família rica e por que os ladrões querem roubar a mansão.

O diretor Tommy Wirkola se empenhou para que as cenas de violência ficassem o mais reais possíveis, e graficamente ficaram muito bonitas. Ele ainda mostrou essa nova versão do Papai Noel sem medo de estragar a imagem já conhecida, trazendo também uma nova história mitológica para o Bom Velhinho.

“Noite Infeliz” faz uma adaptação dos tempos modernos de como o Natal passou a ser algo que faz com que as pessoas comprem de forma desenfreada nessa época do ano, esquecendo os valores do certo e errado, mas também recorda de clássicos como “Esqueceram de Mim” (1990) e “O Grinch” (2000).

David Harbour, que dá vida ao Papai Noel, está ótimo em cena, principalmente quando faz as classificações de bons e maus meninos. O público não precisa esperar grandes cenas de ação, mas o carisma do protagonista é tão grande que isso não atrapalha em nada — ele até consegue algumas acrobacias interessantes. O vilão, vivido por John Leguizamo, conhecido por “Chef” (2014), “Encanto” (2021), entre outros, também está muito bom em cena com sua equipe de bandidos.

Conclusão

“Noite Infeliz” reinventa uma antiga história de natal, com muita violência em um grande massacre natalino. O público ainda vai rir em muitos momentos, como brigas em família ou até algumas mortes.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Tommy Wirkola;

Roteiro: Pat Casey e Josh Miller;

​​Elenco: David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Brendan Fletcher, Edi Patterson, Alex Hassell, Mike Dopud, Alexis Louder, Mitra Suri, Stephanie Sy, Alexander Elliot e Leah Brady;

Gênero: Ação e Comédia;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 1 hora e 41 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z