“Dançando no Silêncio” mostra olhar sensível sobre sororidade e traumas em ambiente opressor

Novo longa argelino que estreia nesta quinta-feira (04), aborda a superação por meio da dança

A diretora franco-argelina Mounia Meddour abordou um novo olhar no cinema com o belíssimo filme “Papicha” (2019), sobre a resistência de uma jovem por meio da moda contra a opressão na Argélia, sua mais nova produção “Dançando no Silêncio” que estreia nesta quinta-feira (04), traz novamente a sociedade argelina contemporânea sob uma temática delicada ligada a traumas e sororidade.

Houria (Lyna Khoudri), uma jovem apaixonada por balé, e que sonha em entrar para uma das maiores companhias da Argélia, porém, após um incidente que a deixou profundamente traumatizada, Houria está a ponto de desistir de sua grande paixão. Até que, certo dia, por obra do destino, ela acaba conhecendo um grupo formado por outras mulheres que também passaram por situações semelhantes à dela, juntas, elas podem ensinar a bailarina a superar os obstáculos que ameaçam destruir seu maior sonho.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Mounia Meddour que também assina o roteiro sabe como poucos iniciar e terminar uma história, colocando os impactos emocionais nos momentos certos, mas em “Dançando no Silêncio” ela encontra alguns problemas para fazer a trama se encaminhar de vez, mesmo com temas fortes o enredo se desenvolve de maneira lenta, um pouco sonolento, principalmente no segundo ato do filme depois do trauma vivido pela protagonista, poucas novidades aparecem em cena.

Um outro grande problema do roteiro são os saltos temporais que deixam o longa apressado, toda a recuperação da personagem principal acontece muito rápido, os laços que ela faz pelo caminho não são fáceis de comprar. Mas o grande destaque fica para as cenas finais, Houria sofre uma grande perda e toda essa sequência é extremamente profunda e delicada.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Continuando a parceria realizada em “Papicha”, Lyna Khoudri vive novamente a protagonista da cineasta, ela está encantadora na pela de Houria são muitas reflexões que ela transmite em cena, com muitos destaques para as passagens de dança, principalmente após o acidente que a personagem vive, é o público vai sentir todo o seu sentimento por meio dos seus movimentos.

Conclusão

“Dançando no Silêncio” tem alguns problemas em relação à temporalidade apresentada, mas em nenhum momento isso faz com que o filme perca o seu impacto, a sua delicadeza. Mounia Meddour entrega mais uma vez uma trama forte e envolvente sobre como recomeçar a vida depois de trauma sem mencionar a grande atuação da atriz Lyna Khoudri que está radiante no longa.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Mounia Meddour;

Roteiro: Mounia Meddour;

Elenco: Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci, Hilda Amira Douaouda, Meriem Medjkane, Zahra Manel Doumandji, Sarah Hamdi, Sarah Guendouz, Amina Benghernaout, Camila Halima-Filali, Marwan Fares, Hassen Ferhani;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Drama;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 104 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria