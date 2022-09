Daisy Edgar-Jones consegue salvar adaptação de fenômeno literário

Produzido por Reese Witherspoon, novo longa “​​Um Lugar Bem Longe Daqui” estreia nesta quinta (01)

Desde sempre, Hollywood faz adaptações literárias. Algumas, muito ruins; outras, excelentes, como por exemplo “Adoráveis Mulheres” (2019) e “Eu, Você e a Garota que Vai Morrer” (2015). Na mesma linha, chega aos cinemas nesta quinta (1º) “Um Lugar Bem Longe Daqui”, adaptação do livro de mesmo nome. A produção é de Reese Witherspoon, conhecida de longa data, mas que talvez tenha feito uma escolha que combinaria mais com um seriado para TV e para o streaming do que com uma produção cinematográfica.

O longa baseado no romance de Delia Owens acompanha a vida da jovem Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), seguindo duas linhas temporais. A primeira sobre sua vida isolada, depois de ter sido abandonada por todos de sua família ainda criança, precisando lidar com inúmeros problemas. E a segunda é sobre uma investigação de um assassinato de um rapaz local na cidade fictícia de Barkley Cove, sendo que Kya é a principal suspeita do crime.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Roteiro

Lucy Alibar, conhecida por “Indomável Sonhadora” (2012), conseguiu dissolver um série de momentos mais angustiantes para o longa, sem se importar muito se o público já conhecia a história ou não — vale considerar que é uma adaptação de um fenômeno literário com mais de 2 milhões de cópias vendidas. Mas o roteiro é extremamente picotado, e as cenas não entregam profundidade necessária para os temas abordados.

A narrativa é muito grande (violência doméstica, alcoolismo, abuso de mulheres e crianças, racismo e fome), mas pouco explorada. Baseia-se na solidão de uma menina forçada ao ostracismo social, o que pode até levar o público às lágrimas, mas não passa disso. Alibar, junto com a diretora Olívia Newman, entregam um filme superficial.

Protagonista

Daisy Edgar-Jones, que brilhou na minissérie “Normal People” (2020), talvez seja a melhor coisa de “Um Lugar Bem Longe Daqui”. A atriz compõe uma personagem bastante peculiar, que lembra várias heroínas da literatura. Ganha destaque a sua força inabalável para não desistir de se tornar uma artista, mesmo sem estudos e apoio familiar. Consegue entregar a mesma intensidade em momentos ruins, como no abandono da família e nos relacionamentos tóxicos, e também nos momentos bons, como quando começa a pintar e a ler, ou quando recebe o primeiro cheque. Daisy foi uma ótima escolha.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Linha do tempo

O filme segue duas linhas de sua narrativa. A primeira se inicia em 1969, com o assassinato de um jovem local, cujo corpo foi descoberto por dois meninos no pântano. O xerife, sem encontrar nenhuma prova como impressões digitais, pegadas ou algum objeto que provaria o assassinato, acaba por tornar Kya a única suspeita do caso, pois dias antes, alguém teria visto os dois brigando na praia.

Já a segunda linha mostra quem seria essa “assassina”, contada para o seu advogado de defesa justamente por Catherine Danielle Clark, conhecida por Kya, que precisa convencer o júri que é inocente. Esse trecho começa nos anos 1950, e essa parte faz mais sentido para o longa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conclusão

O filme “Um Lugar Bem Longe Daqui” é um filme muito bonito. Sua fotografia vai encantar a todos. Daisy Edgar-Jones entrega uma ótima protagonista, com vários momentos angustiantes, mas cenas lindas e delicadas. Contudo, infelizmente o longa apresenta grandes problemas no roteiro. São muitos pontos para mostrar a vida da Kya, mas nenhum deles foi aprofundado da forma necessária.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Olivia Newman;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro: Lucy Alibar;

Produção: Reese Witherspoon e Lauren Neustadter;

​​Elenco: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. e David Strathairn;

Gênero: Drama;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 02 horas;

Classificação Indicativa: 14 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z