“Creed III” tem estreia competente de Michel B. Jordan como diretor, além de boas sequências de luta

Depois de “​​Creed: Nascido para Lutar” (2015) e “Creed II” (2018), estreia nesta quinta (2) “Creed III”, dirigido por Michel B. Jordan

Sylvester Stallone encantou gerações com a franquia de Rocky. Alguns dos filmes foram muito aclamados pela crítica, como “Rocky: Um Lutador” (1976). Já outros não se saíram muito bem, caso de “Rocky V” (1990). De toda forma, é um enredo que funciona: um jovem sonhador que vê no esporte a chance de se provar como pessoa. Para dar continuidade à leva, em 2015 foi lançado “​​Creed: Nascido para Lutar” protagonizado por Michael B. Jordan, um filho fora do casamento do campeão de boxe Apollo Creed. O sucesso foi tanto que, em 2018, veio “Creed II”. E como as continuações se tornaram sucessos de bilheterias nos últimos anos, estreia, nesta quinta (2), “Creed III”.

Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed (Michael B. Jordan) vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar. É quando um amigo de infância e ex-prodígio do esporte, Damian (Jonathan Majors), ressurge depois de cumprir uma longa sentença na prisão, ansioso para provar que merece sua chance no ringue. Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os campeonatos de luta. Mesmo sendo um grande lutador, dezoito anos na prisão mudam a pessoa, e Damian não está nada satisfeito que Creed tenha “tomado seu lugar” no esporte. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para lutar contra Damian – um boxeador que não tem nada a perder.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Michael B. Jordan estreou como diretor em “Creed III”. Ele se saiu muito bem. Abusou nos closes, mas é algo que casa com a proposta do filme e deixa em destaque em todos os sentimentos dos personagens. Jordan, que é fã de animes e videogames, se inspirou totalmente para as sequências no ringue, usando referências de Dragon Ball Z (1989-1996), por exemplo. É um diferencial dos outros longas da franquia.

O roteiro ficou por conta da dupla Keenan Coogler e Zach Baylin, que conseguiram ampliar a história de Adonis sem tirar de contexto relação aos outros longas. Os atores fazem com que o personagem ganhe uma sobrevida sem a participação do personagem de Sylvester Stallone (Rocky). Ele é mencionado, assim como o Apollo, mas fica só como uma lembrança agradável, acabando por honrar a franquia como um todo.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Michael B. Jordan já é bastante conhecido por sua carreira como ator e, sem sombra de dúvidas, tem ótimas atuações em seus trabalhos. Já em “Creed III” o grande destaque é Jonathan Majors, que vive o antigo amigo de Adonis, Anderson Dame. Ele nos proporciona ótimas cenas de luta que podem até fazer o público lembrar de “Rocky II – A revanche” (1979).

Conclusão

“Creed III” revive mais uma vez a franquia de Rocky, com grandes cenas de luta, além da grande estreia como diretor de Michael B. Jordan. É mais um longa com essa temática de superação no esporte, mas que ainda funciona em Hollywood.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Michael B. Jordan;

Roteiro: Keenan Coogler e Zach Baylin;

​​Elenco: Michael B. Jordan,Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu, Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent, Jonathan Majors;

Gênero: Ação;

Distribuição: United Artists Releasing (Estados Unidos), Warner Bros. Pictures (Mundial);

Duração: 1h57m;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z