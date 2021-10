Conheça os dubladores de “A Liga dos Monstros”

A história mostra que a jovem Winnie (Carla Diaz), seguindo os passos de seu pai, decide trabalhar com o esporte e se tornar uma treinadora profissional

A Paramount Pictures traz aos cinemas em 2022, em parceria com a Paramount Animation, um torneio de luta diferente de tudo o que você já viu: os competidores são os maiores, mais fortes e espaçosos a pisar no ringue. Em ‘A Liga de Monstros’ (Rumble), as criaturas – que são reais e podem ser treinadas pelos humanos – competem entre si em um campeonato de Wrestling, a luta livre. A história mostra que a jovem Winnie (Carla Diaz), seguindo os passos de seu pai, decide trabalhar com o esporte e se tornar uma treinadora profissional, transformando Steve (Marcos Veras), um monstro sonhador e inseguro, em um amigo e um grande lutador.







Eles terão que se esforçar muito para vencer o campeão mundial, o vaidoso Tentacular (David Junior), que vai fazer de tudo para atrapalhar a dupla e continuar no topo.



‘A Liga de Monstros’ tem estreia prevista para o dia

17 de fevereiro de 2022

Vozes: Will Arnett/ Marcos Veras,

Geraldine Viswanathan/ Carla Diaz,

Terry Crews/David Junior,

Joe “RomanReigns” Anoa’i, Tony Danza, Becky Lynch, Susan

Kelechi Watson, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Ben Schwartz e

Michael Buffer.

Versão Brasileira: Delart Studios.

Roteiro: Billy Frolick e Cal Brunker & Bob Barlen

Direção: Hamish Grieve

Produção: Brad Booker e Mark Bakshi

Produção Executiva: Jeff Fierson, Susan Levison, Richard Lowell, Steve O’Brien, Chuck

Peil, Frank Smith & Naia Cucukov

Sinopse: Em um mundo onde o Wrestling de monstros é um esporte popular e monstros são superatletas, a adolescente Winnie segue os passos de seu pai e se torna treinadora de uma adorável criatura, para torná-lo um campeão.

