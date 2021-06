Confira o 2º trailer oficial de Esquadrão Suicida

A Warner lançou essa semana o segundo trailer de Esquadrão Suicida que mostra o que podemos esperar das novas aventuras dos criminosos mais amados pelos fãs.

Do mesmo criador de Guardiões da Galaxia, isso mesmo, ex-marvel, agora com a assinatura da DC Comics, podemos esperar ansiosamente até o lançamento no dia 5 de agosto para conferir mais um lançamento de super heróis, neste caso, super vilões.

A Warner lançou essa semana o segundo trailer de Esquadrão Suicida que mostra o que podemos esperar das novas aventuras dos criminosos mais amados pelos fãs.

Confere ai como ficou: