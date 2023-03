Comédia brasileira “La Situación” tem trama caótica na busca por riso fácil

Protagonizado pelo trio Natália Lage, Júlia Rabello e Thati Lopes e dirigido por Tomás Portella, o longa estreia nesta quinta-feira (23)

A nova comédia brasileira “La Situación” estreia nesta quinta-feira (23). Com roteiro escrito pela dupla Carolina Castro e Natália Klein e direção de Tomás Portella, a trama é extremamente caótica e confusa. Os protagonistas são Natália Lage, Júlia Rabello e Thati Lopes, que desempenham seus papéis de forma leve e divertida.

Ana (Natália Lage) está infeliz com sua vida profissional e pessoal, até que descobre ter direito à herança da avó, que mora na Argentina. Ela, então, decide embarcar rumo ao país com a amiga Letícia (Júlia Rabello) e a prima excêntrica Yovanka (Thati Lopes). Chegando lá, passam por perrengues, situações hilárias e perigosas e dificuldades ao se envolverem, sem saber, com traficantes locais.

O roteiro de Carolina Castro e Natália Klein até começa com uma pegada mais tranquila, apresentando a rotina das protagonistas, mostrando por que elas precisam de um espaço da família ou trabalho. Mas logo no início do segundo ato, tudo fica uma confusão caótica que não faz nenhum sentido. As personagens são confundidas com ‘mulas’ e acabam na mira da polícia e de um cartel de drogas, encontram pelo caminho pessoas do movimento de sem terra, ao lado de um policial disfarçado (Dudu Azevedo). Uma desordem completa. A dupla de roteiristas não se preocupa em justificar nada, pelo contrário, tudo fica ainda mais desalinhado no final. O único objetivo de “La Situación” acaba sendo tirar risos do público, e as personagens conseguem isso tranquilamente.

Castro e Klein criaram boas piadas pelo caminho e até mostram como o cansaço pode ser prejudicial, mas não se aprofundam muito, pois, na verdade, não dá tempo, é muita loucura junta.

O único acerto do filme foi a escolha das protagonistas. Júlia Rabello e Thati Lopes, já conhecidas pelas esquetes de humor do “Porta dos Fundos”, e Natália Lage, dos longas “Vai Que Dá Certo” (2013 e 2016), são hilárias e tiram o melhor de cada situação insana do longa.

Conclusão

Se o único objetivo de “La Situación” for fazer o público rir, então, foi concluído com sucesso. O trio de protagonistas é divertidíssimo. Contudo, há muitos furos no roteiro que geram certa estranheza.

Ficha técnica:

Direção: Tomás Portella;

Roteiro: Carolina Castro e Natália Klein;

​​Elenco: Natália Lage, Júlia Rabello, Thati Lopes e Dudu Azevedo;

Gênero: Comédia;

Distribuição: Migdal Filmes;

Duração: 85 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

