Com roteiro fraco e demais problemas técnicos “Morbius” não agrada

Estrelado pelo ganhador do Oscar Jared Leto, a nova adaptação em parceria entre a Marvel Studios e a Sony Pictures chega nesta quinta-feira (31) aos cinemas brasileiros

Depois de ser adiado diversas vezes devido a pandemia de Covid-19, o filme Morbius finalmente chega aos cinemas brasileiros, com a pergunta aonde ele entra no universo da Marvel por ser um dos vilões do personagem Homem-Aranha, ele faz parte do Multiverso? Ou qual a relação entre ele o Venom adaptado pela Sony.

A Marvel Studios ao longo de mais de 20 filmes aclamados tanto pela crítica especializada quanto pelo público, por ter criado uma sequência inteligente, com produção gráfica (CGI) de alta qualidade, com roteiros acima da média. Continua mantendo sua parceria com a Sony Pictures, que tem os direitos das histórias do Homem Aranha. Recentemente lançaram Venom, 2018 e Venom: Tempo de Carnificina, 2021, não foram ótimos filmes, mas conseguem entreter e divertir o público com as conversas entre Eddie Brock e o Simbiose Venom.

No novo longo acompanhamos a história de Michael Morbius (Jared Leto), um cientista premiado que vive com uma doença rara no sangue e precisa o mais rápido possível de uma cura, sua última esperança de ajudar a si próprio, o seu melhor amigo Loxias Crown (Matt Smith) que vive com a mesma doença e a todos que estão na mesma situação, faz com que ele tome uma medida extrema ao realizar uma experiência envolvendo morcegos e se usando de cobaia. Com a ajuda da Dra. Martine Bancroft (Adria Arjona), acaba alterando o seu próprio DNA, e se tornando um monstro vampiro que precisa de sangue para continuar vivendo.

Foto|Divulgação|Sony Pictures

Roteiro

Logo no início do filme, o roteiro feito por Matt Sazama e Burk Sharpless conhecidos por “Deuses do Egito” e “Power Rangers”, já parece falho ao não apresentar tanto os personagens principais como os secundários de forma adequada, como os detetives Rodriguez (Al Madrigal) e Stroud (Tyrese Gibson), que basicamente não colaboram para o enredo do longa. Isso para começar ao desenrolar, os diálogos fracos e sem sentido fazem com que a história se perca em momentos cruciais para o enredo.

Computação Gráfica

Em um recente entrevista de divulgação Jared Leto que acabou de viver Paolo Gucci, em “Casa Gucci”, 2021 e precisou do uso de maquiagem, próteses e roupas especiais para aumentar o seu peso, que seria a ideia inicial para “Morbius”, preferiu sugerir o uso da computação gráfica devido a complexidade do personagem. O problema é que o CGI do filme não convence e peca em vários pontos como por exemplo na luta final que fica uma confusão de rastros de movimentos deixados para trás com cores que fogem da cartela do longa e dificulta entender o que está acontecendo.

Foto|Divulgação|Sony Pictures

Terror

Morbius tenta trazer um pouco do gênero terror, o que fica minimamente representado no filme, como em uma cena no hospital onde o protagonista trabalha que pode levar até a um pequeno susto. O diretor Daniel Espinosa escolheu uma pequena referência, o nome de um navio que aparece se chama “Murnau” em homenagem ao nome diretor do clássico do terror “Nosferatu”

Destaque

O maior destaque do filme são os protagonistas vividos por Jared Leto, que tenta com uma boa atuação dar um toque de humanidade e rivalidade entre o bem e o mal de um personagem mal escrito. E Matt Smith que vive o melhor amigo de Morbius, Loxias Crown que com um tom de humor de um ator britânico é característico que consegue tirar um ritmo rápido e com desenvoltura para um antagonista.

No mais o filme demorou tanto para estrear, acabou sendo um grande fracasso, com todas as falhas técnicas e problemas com o roteiro, fora as duas cenas pós-créditos que ficaram confusas, quase uma forçação de barra para fazer parte do enredo do multiverso.

Confira o trailer!!!

Ficha Técnica

Morbius

Direção: Daniel Espinosa

Roteiro: Matt Sazama e Burk Sharpless

Elenco: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona

Duração: 1h 44m

Classificação: 14 anos

Data de lançamento: 31 de março (Brasil)