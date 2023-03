Com extraordinárias cenas de luta, ‘John Wick 4: Baba Yaga’ se mantém como grande franquia de ação coreografada

Novo longa da franquia, estrelado por Keanu Reeves, estreia nesta quinta-feira (23)

A franquia de John Wick, estrelada por Keanu Reeves, foi um sopro para o cinema de ação coreografada, que vinha com um hiato muito grande — longas como “Operação Dragão” (1973), “Kickboxer – O Desafio do Dragão” (1989), “Cão de Briga” (2005) e “Matrix” (1999) não eram mais lançados.

É bem verdade que “John Wick: De Volta ao Jogo” (2014) não trouxe nada de novo, mas reviveu histórias e inspirou novos enredos. Suas continuações, “John Wick 2: Um Novo Dia para Matar” (2017) e “John Wick 3: Parabellum” (2019) renderam bilhões em bilheterias e conseguiram manter a grandeza da franquia, mesmo com Hollywood sofrendo várias críticas à época por não trazer longas originais. Agora, a história do antigo assassino que retorna para o submundo atrás de vingança ganhou mais um filme: “John Wick 4: Baba Yaga” estreia nesta quinta-feira (23), com alguns problemas no roteiro, mas repleto de boas atuações e impressionantes cenas de luta.

Keanu Reeves vive ​​o assassino profissional John Wick – Foto: Divulgação/Paris Filmes

​​O assassino profissional John Wick (Keanu Reeves) agora virou metade do submundo contra ele com sua vingança, que agora está entrando em sua quarta rodada em Nova York, Berlim, Paris e Osaka. Desta vez, no entanto, as chances de escapar parecem quase impossíveis, pois o maior inimigo está surgindo. O implacável chefe do submundo Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), que tem alianças inteiras atrás dele, representa a maior e sanguinária ameaça até hoje. Não há caminho de volta, só um sobrevive.

Tirando o primeiro longa, que também foi dirigido em parceria com David Leitch, Chad Stahelski assinou todos sozinho. O diretor vem construindo todo o seu perfil de forma bem desenvolvida, os cortes são bem pensados, todo o visual gráfico de John Wick é impressionante. Todas as sequências de lutas, sem exceção, estão magníficas. São muitas as inspirações, como no astro Bruce Lee, que virou referência para o gênero. Os filmes de John Wick lembram muito o velho oeste. Não visualmente, mas na composição dos personagens, nas marcações no código de conduta dos assassinos, etc.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Pela primeira vez na franquia, o roteiro não foi feito por Derek Kolstad e sim pela dupla Shay Hatten e Michael Finch. Isso pesa um pouco na história, pois Derek já havia deixado uma marca muito expressiva. A diferença é sentida nas imagens apresentadas no filme: as passagens são feitas de forma muito brusca. Até há uma boa sacada em relação a essa questão, com a narração não oficial de uma rádio para os “assassinos” saberem em que lugar John Wick está, mas, em alguns momentos, isso fica confuso. O tamanho do filme também foi um acerto, mas pode ser visto como um erro. São 169 minutos, o que dá muito espaço para as cenas de luta e apresentação dos novos personagens, mas deixa o roteiro ainda mais longo e mal desenvolvido.

Talvez a melhor escolha de “John Wick 4: Baba Yaga” seja o elenco secundário. De todos os outros filmes, sem dúvida, este teve as melhores participações. Donnie Yen, que vive o Caine, um assassino cego, entrega uma ótima atuação, muito equilibrada; Hiroyuki Sanada como Shimazu, o gerente do Hotel Continental de Osaka, tem uma pequena participação logo no começo, mas que deixou uma excelente atuação com uma sequência de luta incrível.

Donnie Yen como Caine. Foto: Divulgação/Paris Filmes

Keanu Reeves já é bem conhecido por “Advogado do Diabo” (1997) e pela franquia “Matrix”, iniciada em 1999. O ator continua muito bem e foi uma ótima escolha para viver John Wick. Ele passa aquela mensagem do bom moço que precisa fazer o certo, mas sendo um assassino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conclusão

“John Wick 4: Baba Yaga” é um ótimo filme de ação coreografada que reacende o gênero e explica o que realmente é esse submundo da história. O longa deixa algumas brechas abertas, mas não é algo que incomoda, pois já foram confirmados projetos para o cinema e para a TV e provavelmente ainda haverá novas criações. É uma história que tem muito para ser explorada.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Chad Stahelski;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro: Shay Hatten e Michael Finch;

​​Elenco: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Lance Reddick, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Ian McShane;

Gênero: Ação, Suspense e Neo-noir;

Distribuição: Paris Filmes;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 169 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à sessão especial a convite da Espaço/Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE