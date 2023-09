Com alguns problemas pelo caminho, “A Freira 2” é infinitamente melhor que seu antecessor

Taissa Farmiga está avassaladora na pele da Irmã Irene; longa chega aos cinemas nesta quinta-feira (7)

A franquia “Invocação do Mal” (2013), sobre os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) se tornou um bom respiro no meio de tantos longas de terror sobrenatural, o sucesso foi tanto que ganhou três spin-offs, “A Maldição da Chorona” (2019), que tem uma pequena ligação com a leva de filmes “Annabelle” iniciada em 2014 e também “A Freira” (2018) que serve mais como um prequel da história original.

Nesta quinta-feira (07), chega aos cinemas “A Freira 2” que tem uma ligação direta com, “Invocação do Mal 4”, que está programado para meados de 2024. A nova produção é consideravelmente melhor que seu antecessor, tem um ótimo elenco, além de cuidado para explorar seus personagens, contudo esbarra em alguns erros pelo caminho que facilmente poderiam ser evitados.

Na França de 1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos a Irmã Irene (Taissa Farmiga) mais uma vez, quando ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Logo no início já se percebe alguns problemas na trama, na apresentação das primeiras cenas são retratadas três núcleos diferentes, porém eles não são muito bem amarrados. Essa questão é resolvida na metade para o fim e não interfere muito na história, mas pode deixar certas inconsistências.

Um ponto extremamente positivo na sequência, é justamente suas explicações tudo é bem amarrado eles não deixam brecha para falar que está faltando alguma coisa, o longa traça um objetivo e segue ele até o fim, então o espectador quase não vê o tempo passar.

Filmes de terror já tem algumas marcas negativas que fazem parte do gênero, em “A Freira 2”, isso não seria diferente, são muitas cenas escuras, basicamente todos os cenários das sequências marcantes são internos o que prejudica muito o foco do espectador. Além dos efeitos de CGI da vilã que pecam na qualidade técnica. Contudo o diretor Michael Chaves abusa dos efeitos práticos e isso é uma vitória sem dúvida nenhuma.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Taissa Farmiga volta como a protagonista Irmã Irene, ela está formidável, a personagem é forte, não desiste, luta com muita garra e a atriz tem muito carisma em cena. Outro detalhe que chama atenção é o elenco feminino todas estão representando muito e o gênero do terror é marcado por atuações marcantes femininas.

Conclusão

“A Freira 2” derrapa em alguns detalhes simples que poderiam ter sido evitados, ele chama atenção por conta da franquia que já está consolidada e boas atuações.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Michael Chaves;

Roteiro: Ian Goldberg, Richard Naing, Akela Cooper;

Elenco: Storm Reid, Taissa Farmiga, Anna Popplewell;

Gênero: Terror;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 110 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z

