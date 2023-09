Cinebiografia de Claudinho e Buchecha “Nosso Sonho” foca em vivências íntimas

Com estreia marcada para essa quinta-feira (21), longa reconta a história da origem humilde do duo de funkeiros

Cinebiografias sobre astros da música sempre são tomadas por um apelo emocional forte, principalmente quando a tragédia faz parte do fim. E quando faz parte da nossa história musical, como em “Elis” (2016) ou “Cazuza – O Tempo Não Pára” (2004), então a aproximação com o espectador vai muito além. Esse é o foco do novo longa nacional, “Nosso Sonho” que conta como surgiu o duo de funkeiros Claudinho e Buchecha interpretados Lucas Penteado e Juan Paiva que narra trajetória musical e principalmente a amizade que levou a dupla as casas de todo o país.

A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha (Juan Paiva) e mostra como a amizade entre os dois – que começou ainda na infância – se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos. Partindo de uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro, a dupla conquistou o Brasil a partir de ritmo, poesia e músicas envolventes. No filme, também conhecemos a história e as inspirações por trás dos maiores hits da carreira dos cantores, que permaneceram juntos até 2002, quando Claudinho faleceu em um acidente de carro.

O principal combustível do filme já é encontrado logo no início, é a força da amizade dos dois e ponto essa foi uma escolha do próprio diretor Eduardo Albergaria que conduz a trama com um típico checklist já conhecido do gênero.

Foto: Divulgação/Manequim Filmes

Pelo foco da produção ser essas vivências íntimas da dupla, principalmente da família do Buchecha e como eles foram construindo esse sonho o que é muito positivo para a trama, por conta de mostrar uma realidade que faz parte de muitos brasileiros, pegar o ônibus para ir para o trabalho, ficar perto dos amigos assistindo futebol a questão de viver em uma comunidade sem segurança, enfim são muitos pontos representados com excelência.

Porém algo que falta no longa é sem dúvidas essa questão da descriminalização do funk que existe até os dias de hoje, o Claudinho e Buchecha foram em programas de televisão, fizeram turnês por vários países, estouraram nas rádios e o filme não mostra essa imensidão cultural que eles atingiram, eles conseguiram ir muito além do universo do funk nos bailes no Rio de Janeiro.

Quem estava presente nos anos 1990 início dos anos 2000, com certeza vai lembrar de muitos hits da dupla como “Nosso Sonho” que dá o título para o filme, “Conquista”, “Só Love”, “Quero te Encontrar” e “Fico Assim sem Você” que entrega uma das cenas mais lindas da trama.

A escolha dos atores para interpretar o duo foi certeira, Lucas Penteado como Claudinho, entrega uma leveza, com respiro cômico, porém com muita expressão e sabedoria, ele contagia a história como esse sonhador que não desiste de convencer o melhor amigo a embarcar nessa aventura de trilhar o seu caminho sem medo. Juan Paiva narra toda a trama, e o filme é visto pelo olhar do Buchecha, ele tem muitas cenas emocionantes de desacreditar no seu próprio potencial e muitas questões familiares, principalmente com o pai, então a atuação dele é muito comovente em alguns pontos.

Foto: Divulgação/Manequim Filmes

A direção do filme prepara o espectador para algo que todos já sabem que é o acidente em 2002 do Claudinho, com uma montagem delicada que deixa claro essa força entre eles, geralmente histórias de bandas, cantores sempre tem algo como drogas ou brigas e entre eles dois não tinha nada disso, dois jovens presentes em suas famílias que queriam o melhor para todos sem deixar de sonhar.

Conclusão

“Nosso Sonho” tem um resultado muito positivo no meio de tantas cinebiografias musicais, Juan Paiva e Lucas Penteado dão um show de atuação, aliás todas as músicas da trilha do filme eles mesmos cantaram, vai representar em muitos pontos a vida dos brasileiros, contudo seria interessante focar na questão cultural e todo o preconceito que funk sofre como um gênero da música nacional.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Eduardo Albergaria;

Roteiro: Eduardo Albergaria, Daniel Dias, Mauricio Lissovsky, Fernando Velasco;

Elenco: Juan Paiva, Lucas Penteado, Tatiana Tiburcio, Nando Cunha, Lellê Landim, Clara Moneke, Gustavo Coelho, Boca de 09, Antônio Pitanga, Flavia Souza, Reinaldo Junior, Marcio Vito, Isabela Garcia, Nego Ney;

Gênero: Biografia;

Distribuição: Manequim Filmes;

Duração: 120 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

