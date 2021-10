Cine Drive-In terá filmes de animação e de herói em homenagem ao Dia das Crianças

Além das animações infantis, o cinema a céu aberto também exibirá Venom – Tempo de Carnificina, filme muito aguardado pelos fãs das histórias de herói da Marvel

Em homenagem ao Dia das Crianças, o Cine Drive-In terá duas animações infantis em cartaz na programação do dia 07/10 até 13/10. Uma delas é Patrulha Canina – O Filme, embalando sua terceira semana em cartaz, e o outro longa infantil é uma das novidades da semana, Ainbo – A Guerreira da Amazônia. Além das animações infantis, o cinema a céu aberto também exibirá Venom – Tempo de Carnificina, filme muito aguardado pelos fãs das histórias de herói da Marvel.

Somado aos três longas, o cinema fora de série também irá promover uma arrecadação de brinquedos para doação em comemoração ao Dia das Crianças. A ação irá contar com a presença de alguns personagens de Patrulha Canina, como Chase, e tem tudo para divertir a criançada. A arrecadação terá início no dia 9 e irá até o dia 12 deste mês, e o total arrecadado será doado para o Instituto Mãos Solidárias, no Sol Nascente.

Amazônia

A animação 3D peruana-holandesa-americana segue a mesma linha narrativa de filmes como Moana e Frozen, uma jovem garota que viveu sua vida toda nas profundezas da selva amazônica descobre que sua aldeia está sendo ameaçada de destruição pela exploração ilegal da floresta. Acompanhada por seus guias espirituais, o tatu “Dillo” e a desajeitada anta “Vaca”, Ainbo parte em uma aventura em busca do Espírito Materno da Amazônia, para tentar salvar sua terra e seu povo antes que seja tarde demais.

O alemão Richard Claus e o peruano José Zelada ficaram por conta da direção do filme, com o roteiro escrito por Zelada, que está estreando no mundo do cinema em ambas as funções. Com menos de uma hora e meia de duração, Ainbo – A Guerreira da Amazônia passa lições importantes em uma divertida aventura com lindos visuais que irá agradar toda a família.

Confira o Trailer: Ainbo – A Guerreira da Amazônia | Trailer Dublado

A outra novidade da programação é o tão aguardado Venom – Tempo de Carnificina, sequência do sucesso de bilheteria de 2018, Venom. O novo longa segue acompanhando Eddie Brock (Tom Hardy) e sua adaptação ao dia a dia com o simbionte alienígena Venom. Ao tentar recomeçar sua carreira de jornalista, Eddie entrevista o serial-killer Cletus Kasady (Woody Harrelson), também portador de um simbionte, chamado Carnificina, que acaba o ajudando a escapar da prisão após ter sua execução falhada.

Em comparação com o primeiro filme, o novo longa conta com a estreia de Tom Hardy nos roteiros, ao lado da roteirista britânica Kelly Marcel. O ator declarou gostar tanto de protagonizar o primeiro filme que além de atuar também gostaria de escrever a história do segundo, e assim o fez.

Outra mudança na equipe técnica do filme é na direção, o diretor americano Rubens Fleischer não retorna à cadeira de diretor, está sendo ocupada pelo renomado ator e diretor Andy Serkis desta vez. Andy é conhecido por interpretar personagens com tecnologia de captura de movimento, como Gollum, da saga do Senhor dos Anéis, e Caesar, da nova saga do Planeta dos Macacos, mas ainda é novo no mundo da direção de longa-metragens, possuindo apenas quatro filmes dirigidos em seu currículo, contando com Venom – Tempo de Carnificina.

Trailer: Venom: Tempo de Carnificina | Trailer Oficial Legendado | 07 de outubro exclusivamente nos cinemas.

