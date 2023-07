Christopher Nolan realiza feito épico em “Oppenheimer”

Cillian Murphy estrela como J. Robert Oppenheimer, o “pai da bomba atômica”, longa estreia nesta quinta-feira (20)

Christopher Nolan é um dos diretores mais conhecidos da atualidade, longas como a trilogia do Batman, iniciada em 2005, “A Origem” (2010), “Interestelar” (2014), entre vários outros, fazem parte do histórico cinematográfico do cineasta que ao lado de um grande elenco, pode fazer um verdadeiro feito extraordinário. Esse é o caso da nova produção “Oppenheimer” que chega às telonas nacionais nesta quinta-feira (20) e conta a história de J. Robert Oppenheimer vivido por Cillian Murphy, o “pai da bomba atômica”, o filme ainda conta com Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh.

Baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Christopher Nolan se aprofunda de uma forma fascinante sobre um dos períodos mais obscuros dos Estados Unidos, a construção da bomba atômica, porém deixa de lado os ataques causados pela bomba; ele não usa nem imagens de como as cidades ficaram ou das próprias pessoas atingidas, uma decisão muito assertiva.

Nolan que também assina o roteiro, abraça uma história repleta de eventos, ele não se prende a uma cronologia segmentada, vai e volta no tempo com muita astúcia, mostrando o início da carreira de Oppenheimer quando era só um jovem cientista, solitário e sem nenhuma felicidade, mas com muita vontade de fazer parte do desenvolvimento da mecânica quântica. Mesmo com um ritmo mais acelerado em cada momento da vida do físico, a construção cubista de Nolan deixa tudo amarrado.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Além de um texto formidável, Nolan fecha uma parceria digna de todas as premiações possíveis, ao se juntar com o diretor de fotografia, Hoyte van Hoytema. “Oppenheimer” foi filmado em filme de 65 milímetros (que é projetado em 70 milímetros), deixando a trama mais imersiva, além de brincar com as imagens em preto e branco, deixando um visual limpo sem exageros, mas que mantém uma elegância principalmente nas cenas de audiências e da confirmação. São justamente nessas cenas que o espectador fica mais cansado, pois se trata de um filme de três horas, porém são momentos de extrema importância para o desfecho do filme.

Cillian Murphy é idêntico ao verdadeiro Oppenheimer com seu chapéu e cachimbo. Ele transborda uma genialidade em cena como poucos, sempre demonstrando solidão e questões pessoais mal resolvidas. O foco da câmera de Nolan está completamente sobre ele, Murphy também tem esse controle e foco.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Robert Downey Jr vive o presidente da Comissão de Energia Atômica, Lewis Strauss, ele é sem dúvida nenhuma uma das melhores escolhas para a produção, se entregando por completo ao personagem, suas cenas capturam toda a inveja e corrupção da política dos Estados Unidos.

Florence Pugh interpreta a amante de Oppenheimer, Jean Tatlock, cujas suas questões psicológicas e seu espírito político afastaram o físico. Enquanto isso Emily Blunt interpreta sua esposa, Kitty, uma mulher maltratada pela vida doméstica e a falta de conexão com a maternidade, além de alguns vícios que a fizeram muito mal, porém uma grande parceira para o personagem de Murphy.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Conclusão

Christopher Nolan entrega em “Oppenheimer” um grande herói e vilão do seu tempo, sim o que ele fez foi muito grande, mas valeu a pena? Segundo a relatos não, nem para o físico que queria fazer parte de algo grandioso, muito menos para o já grande J. Robert Oppenheimer que precisou lidar com uma das maiores caças às bruxas políticas da história. Nolan explora o cinema-manifesto com classe de maneira coesa e profunda.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Christopher Nolan;

Roteiro: Christopher Nolan;

Elenco: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Josh Peck, Emma Dumont, Casey Affleck, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Gary Oldman;

Gênero: cinebiografia, ficção científica, drama;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 180 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

