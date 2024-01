“Chama a Bebel” aborda sustentabilidade para público jovem

Longa nacional estrelado por Giulia Benite, chega aos cinemas nesta quinta-feira (11)

Nesta quinta-feira (11) estreia o longa nacional, “Chama a Bebel” do cineasta Paulo Nascimento e protagonizado por Giulia Benite, mais conhecida pela adaptação da “Turma da Mônica” para a telona. O diretor se inspirou na proibição de uso de animais em testes de cosméticos e perfumes em março de 2023 para criar um roteiro que falasse com o público adolescente.

Na trama, a brilhante e corajosa Bebel (Giulia Benite) é uma jovem cadeirante que mora com sua mãe (Larissa Maciel) e o avô (José Rubens Chachá) nas margens de uma rodovia no interior que vê sua rotina mudar drasticamente quando se muda para a cidade grande para poder estudar em uma nova escola. Babel então entra em uma jornada de amadurecimento entre baixos e altos, onde enfrenta muitos desafios para tentar se adaptar, incluindo sua tia (Flavia Garrafa), estudantes populares do colégio e até um inimigo poderoso – um empresário da cidade que faz testes laboratoriais em animais. Inspirada na ativista ambiental Greta Thunberg, Bebel se torna uma líder na escola e seus projetos, mas algumas pessoas serão capazes de qualquer coisa para impedir a garota e seus aliados.

No filme, que é completamente voltado para o público adolescente, Paulo Nascimento, retrata temas como bullying, dramas familiares e principalmente questões que podem mudar o planeta como: sustentabilidade, consumismo e a proteção de animais em testes de cosméticos. A história funciona como uma novela teen como “Poliana Moça” ou sua continuação para o cinema, a ideia é falar com a geração Z de uma forma leve mostrando que pode ser legal e importante pensar no próximo.

Além da sustentabilidade, o filme ainda fala sobre inclusão visto que a protagonista é uma jovem cadeirante que que precisa lidar com as dificuldades diárias em uma cidade grande e ainda mostrar que está pronta para se cuidar sozinha.

Giulia Benite é uma atriz que é uma forte promessa nacional, sua desenvoltura encanta na tela e ela está pronta para trilhar personagens mais peculiares.

Conclusão

“Chama a Bebel” é uma trama fofa é importante para uma fase de descobertas e formação, Paulo Nascimento consegue falar com essa geração muito bem e isso é visível no longa.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Paulo Nascimento;

Roteiro: Paulo Nascimento;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Giulia Benite, Larissa Maciel, José Rubens, Flávia Garrafa;

Gênero: Aventura familiar ;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 90 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 10 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z