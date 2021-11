Brasil é o 2º país que mais assiste filmes e séries online do mundo

Com a pandemia, a receita da grande maioria dos negócios caiu significativamente. Não foi o caso da Netflix.

Com o lockdown ocorrendo em grande parte do país, uma das poucas opções de lazer no confinamento das casas, eram assistir filmes e séries via streaming. Isso fez com que a receita da Netflix tivesse um forte crescimento, num valor de mais de 47% no último ano, totalizando mais de U$ 2,7 bilhões de dólares.

É o que revela um estudo realizado pela plataforma de desconto CupomValido.com.br que compilou dados da Statista e JustWatch sobre os serviços de streaming.

Os brasileiros estão em 2ª lugar entre os que mais utilizam serviços de streaming no mundo, somente atrás dos Estados Unidos. Em seguida ficam Reino Unido e Alemanha, em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

As plataformas de streaming mais usadas no mundo

A Netflix é a plataforma de streaming mais usada no mundo, com 53,5% do total de usuários. No último ano, mais de 36 milhões de pessoas se tornaram assinantes da plataforma, que atingiu mais de 200 milhões de assinantes no total.

Em segunda posição fica o Amazon Prime Video, com 12,6%. Em seguida ficam as plataformas Hulu (6,3%), Apple TV+ (3,9%), HBO Max (3,6%) e Disney+ (3,6%).

O mais impressionante é que ao levar em consideração todos os 195 países do globo, o Brasil fica em 3º lugar como um dos países em que os serviços de streaming é o mais barato. Somente a Argentina e a Turquia possuem mensalidades mais baratas que no Brasil. Só para efeito de comparação, o custo da Netflix na Suíça, é mais que o triplo que os brasileiros pagam mensalmente.

As preferidas dos brasileiros

Segundo o estudo, a Netflix é a plataforma mais utilizada no Brasil, com 31% de participação de mercado. Em segundo lugar fica o Amazon Prime Videos (24%), e em terceiro lugar, a recente lançada Disney+ com 12% de participação de mercado.

Os 3 principais tipos de séries preferidos pelos brasileiros são: drama (47,8%), ação (18,3%) e comédia (16%).

Com relação ao preço, praticamente todas as plataformas trabalham com várias categorias, desde a mais básica até a mais completa. As diferenças vão desde a qualidade do vídeo, até a quantidade de dispositivos com acesso simultâneo.

Comparando somente os planos mais básicos os preços variam de R$9,90 a R$37,90. A Apple TV+ e o Amazon Prive Video são as plataformas com os preços mais competitivos, com o valor mensal de R$9,90 cada. Na Netflix o plano mais básico custa R$25,90 por mês.

Ao assinar um único serviço de streaming, o valor do plano é consideravelmente menor que os serviços de TV a Cabo. Porém, quem for assinar mais de um serviço, o valor total no mês pode pesar no bolso.

Quem desejar assinar todos os 11 principais serviços de streaming presentes no Brasil, vai ter que desembolsar o valor de R$ 221 por mês (nos planos mais básicos) e R$ 337,30 por mês (nos melhores planos).

Fonte: Statista, CupomValido.com.br, JustWatch