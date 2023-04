“Belo Desastre” tem enredo frustrante e um casal sem conexão

Com estreia marcada para esta quinta-feira (13), novo filme de Roger Kumble falha em criar conexão no roteiro

Quem não se lembra do longa “Segundas Intenções” (1999)? Do diretor Roger Kumble com um bom enredo e ótimas atuações, causou verdadeiro frisson entre os jovens da época, tentando emplacar mais um sucesso do gênero chega aos cinemas nesta quinta-feira (13), “Belo Desastre” baseado na franquia best-seller de Jamie McGuire. No entanto, o novo filme do cineasta falha com inúmeros clichês, protagonistas sem conexão e um roteiro cheio de furos.

Abby Abernathy (Virginia Gardner) acredita que já está bem distante de seu tumultuado passado, mas quando ela chega à faculdade com sua melhor amiga America (Libe Barer), seu caminho para um novo começo é colocado em risco por uma aventura de uma noite com um cara chamado Travis “Mad Dog” Maddox (Dylan Sprouse). Travis é o típico garoto bad boy é exatamente a pessoa que Abby deveria evitar e o último que deveria ver na vida, mas a vida tumultuada do rapaz faz com que a jovem não consiga desviar o olhar dela no garoto e novos problemas começam a surgir em sua vida.

Dylan Sprouse e Virginia Gardner em cena no longa “Belo Desastre” – Foto: Diamond Films/Divulgação

Roger Kumble também conhecido por dirigir “After: Depois da Verdade” (2020), não traz nenhuma surpresa para a produção, são vários clichês em uma trama confusa, mesmo que o filme seja inspirado em um livro, e o romance do casal principal Abby e Travis siga um molde já batido em Hollywood, onde dois desconhecidos que não tem absolutamente nada em comum acabam se apaixonando ou seja funcionar seria uma caminhada fácil, isso não acontece em “Belo Desastre”.

O roteiro é apresentado muito rápido, não existe um tempo mínimo para emendar as sequências que acabam ficando cheias de furos pois seu desenvolvimento é atropelado pelo caminho, mesmo em momentos que tornam a trama minimamente interessante a evolução é cortada e esquecida.

Foto: Diamond Films/Divulgação

Romances clichês podem sem problema nenhum se tornar bons filmes, que prendem quem assiste, no caso da construção da química do casal central vividos por Dylan Sprouse e Virginia Gardner, também é jogada às pressas, eles não têm tempo para justificar essa paixão que vira amor, essa conexão entre eles não é explicada e gera muitas controvérsias. Roger Kumble prefere esquecer que se trata de uma comédia romântica e foca em piadas bobas de duplo sentido como em filmes de paródias.

Conclusão

“Belo Desastre” que deveria ser tornar uma opção de “comfort movie”, acaba virando uma opção irônica com piadas sem graça com um roteiro que deixa várias perguntas pairando no ar.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Roger Kumble;

Roteiro: Roger Kumble, Jamie McGuire;

Elenco: Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Austin North e Libe Barer;

Gênero: Comédia romântica;

Distribuição: Diamond Films;

Duração: 100 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à sessão cabine de imprensa a convite da Espaço/Z