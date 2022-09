As irmãs Sanderson retornam no divertido “Abracadabra 2”

Estreia hoje na plataforma de streaming Disney+ a continuação tão esperada do longa “Abracadabra” (1993)

As continuações estão com tudo, e até parece que a Disney ia ficar de fora, né?! Um dos filmes favoritos da Sessão da Tarde, “Abracadabra” (1993) ganhou uma nova história com o retorno das bruxas mais divertidas de Salem. Além das novas personagens, do querido zumbi Billy Butcherson querendo a verdade sobre sua vida, o longa conta com as três atrizes originais de volta em seus papéis como as irmãs Sanderson. A estreia é hoje (30) na plataforma Disney+.

Já faz 29 anos que o jovem Max Dennison acendeu a Vela da Chama Negra que trouxe Winnie, Mary e Sarah Sanderson de volta. Agora as irmãs retornam para os dias atuais de Salem, e cabe a três adolescentes impedirem que as bruxas consigam destruir a cidade, isso tudo antes do amanhecer depois do Halloween.

Foto: Divulgação/Disney+

História de origem e muitas referências

Logo no início do longa, os fãs das irmãs conhecem sua história de origem, como conseguiram os poderes e o porquê desse ódio por Salem. Essa decisão realmente ficou muito boa, porque essa explicação não existe no primeiro filme — as apresenta somente como as vilãs e não dá margem para explorar os seus verdadeiros motivos. “Abracadabra 2” ainda conta com várias cenas de referências da versão original, como por exemplo quando elas são enganadas por adolescentes; quando são citados nomes do passado; e quando elas procuram coisas que deixaram guardadas.

O retorno das atrizes originais

Abracadabra fez parte da infância de inúmeras crianças que adoravam a lenda das Sandersons, e é claro que isso fez toda a diferença para a escolha das atrizes que deram vida às bruxas. Felizmente, elas estão de volta: Bette Midler, de “O Clube das Desquitadas” (1996), Kathy Najimy, de “Mudança de Hábito” (1992), e Sarah Jessica Parker, a eterna Carrie Bradshaw, de “Sex and the City”. Elas estão ótimas! Todas as piadas estão muito engraçadas. O lance de elas voltarem para os tempos atuais e não entenderem sobre portas automáticas ou por que as pessoas usam as fantasias delas também arranca boas risadas.

O zumbi Billy Butcherson, com boca costurada, também volta para a continuação. Dando um bom apoio, suas cenas ficaram hilárias.

Conclusão

“Abracadabra 2” é um filme divertido que traz essa nostalgia do longa original. As irmãs Sanderson fazem um grande retorno com boas e leves piadas. Uma história para toda família. Aos apressados, o longa conta com uma cena pós-crédito, então, aguardem.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Anne Fletcher;

Roteiro: Jen D’Angelo;

Produção: Adam Shankman, Lynn Harris, David Kirschner e Steven Haft;

​​Elenco: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Hannah Waddingham e Tony Hale;

Gênero: Comédia fantasia;

Distribuição: Disney+;

Duração: 1h 47 min;

Classificação Indicativa: 12 anos

