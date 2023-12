“Aquaman 2: O Reino Perdido” encerra DCEU com trama despretensiosa

Longa finaliza o antigo universo cinematográfico da DC, antes de sua reformulação nas mãos de James Gunn

Em 2018 James Wan seguia pela primeira vez no ‘‘gênero’’ de super-herói ao dirigir a adaptação de ‘‘Aquaman’’. O filme se consagrou nas bilheterias do ano, alcançando US$1,15 bilhões ao redor do mundo, além de ser considerado um dos melhores do DCEU. Agora, Wan retorna no comando ‘‘Aquaman 2: O Reino Perdido’’ – que marca o fim do atual universo cinematográfico da DC que já está sendo revitalizado nas mãos de James Gunn.

Depois de não conseguir derrotar o rei dos mares Arthur Curry (Jason Momoa) pela primeira vez, Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) utiliza o poder do mítico Tridente Negro para liberar uma força antiga e maligna. Na tentativa de proteger Atlântida e o resto do mundo, Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável e deixar as diferenças de lado para evitar uma devastação irreversível.

Com o retorno de James Wan na sequência, o cineasta tem algo positivo nas mãos, como não estamos mais falando da origem de um personagem, o foco fica para história que mesmo despretensiosa, prende o espectador com uma narrativa simples que não busca uma uma continuação, não existe menção a outros filmes do universo e não liga para o futuro do protagonista, visto que ele não existe. O foco da nova produção é trabalhar relações no caso dos protagonistas, boas piadas com referências cinematográficas e a personalidade e carisma do ator principal.

Wan destaca completamente o cenário do entretenimento, ele não é um filme para os amantes da sétima arte, não leva a sério toda a proposta iniciada pela era do diretor Zack Snyder com a ‘‘Liga da Justiça’’ (2021).

Jason Momoa como no anterior está mais parece ele mesmo do que um personagem, isso até pode ser positivo ou atrativo, por conta da sua personalidade brincalhona. Mas o destaque fica para o ator Patrick Wilson, sua parceria com Wan é sempre uma boa escolha, o irmão do rei dos mares, tem camadas mais variadas e interessantes para o longa.

Conclusão

‘‘Aquaman 2: O Reino Perdido’’ é um filme com um ritmo muito fácil é previsível, ele claramente foi mexido na pós-produção. Com algumas cenas divertidas, tirando a atuação de Jason Momoa e Patrick Wilson, nada mais que isso vale o destaque. É o fim de algo que poderia ser muito bom, mas acabou se perdendo com o tempo e a falta de um bom comando entre várias produções.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: James Wan;

Roteiro: David Leslie Johnson-McGoldrick;

Elenco: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren

Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Randall Park, Willem Dafoe;

Gênero: Ação;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 124 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z

