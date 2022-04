​​Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é considerado o melhor da franquia

O terceiro longa da saga de filmes “Animais Fantásticos” estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (14)

Com direção de David Yates e roteiro de J.K Rowling e Steve Kloves o filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, chega aos cinemas brasileiros, depois de vários adiamentos causados pela pandemia, uma grande troca no elenco e diversas alterações no roteiro. O filme que faz parte do universo cinematográfico da franquia Harry Potter chega como uma boa continuação, mas continua com os mesmo erros dos anteriores, Animais Fantásticos e Onde Habitam e Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

Alvo Dumbledore (Jude Law) precisa impedir seu antigo amigo e secreto amor Gerardo Grindelwald (Mads Mikkelsen) de acabar com o mundo trouxa. Com a ajuda do Newt Scamander (Eddie Redmayne) eles montam uma equipe para essa missão, encontrando pelo caminho animais fantásticos e muitos conflitos com os seguidores de Grindelwald.

Protagonismo

Nessa nova trama a história se desenvolve em volta do personagem Alvo Dumbledore, com seu passado em família, sentimentos conturbados por Grindelwald e explicações que ficaram incompletas dos filmes anteriores, com essa nova proposta o personagem de Eddie Redmayne fica um pouco mais de coadjuvante, o que não atrapalha em nada o longa pelo contrário a história do Dumbledore e robusta e desenvolvida de uma forma mais interessante.

Troca de elenco

Foto|Divulgação|Warner Bros. Pictures

Para quem não se lembra o personagem de Grindelwald era interpretado por Johnny Depp nos filmes anteriores, que precisou ser afastado do longa por uma briga judicial com acusações de violência doméstica contra com sua ex-esposa a atriz Amber Heard, Diferente de Depp o atual ator Mads Mikkelsen cria algo mais sutil, sem exagero mantendo o tom sombrio e ameaçador que o personagem pede.

Destaque para o Brasil

A atriz Maria Fernanda Cândido, foi a escolhida para viver a bruxa Vivência Santos, que concorre a Chefe Supremo da Confederação Internacional de Bruxos, mesmo com esse destaque para o público brasileiro, a personagem não é muito desenvolvida e não fica claro como ela chegou a candidata deste cargo e como é se tornou a favorita para ocupá-lo pelos eleitores votantes.

Foto|Divulgação|Warner Bros. Pictures

Muita informação

Mesmo com mais de 130 minutos de duração, são muitas histórias para contar, que acabam não se desenvolvendo, ou alguns personagens secundários, que ficam nisso mesmo sem destaque, pois o foco do filme é mostrar as relações do novo protagonista Dumbledore.

Design Gráfico

Essa continuação não desagrada em nenhum momento os efeitos técnicos, que trazem um complemento a parte para o desenrolar do longa, os animais apresentados continuam com a qualidade anterior, cores, movimentação, composição agradam o público de forma geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veredito

Com esse desenrolar lento do segundo e agora terceiro, parece que a ideia inicial de 5 longas, faz mais sentido, para a conclusão final da história. No mais, “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, consegue prender do inicio ao fim, com piadas engraçadas, momentos tensos e cenas de ação, mas que mesmo assim encontra furos no roteiro e personagens mal apresentados. Com vários easter-eggs da franquia original Harry Potter, que deve deixar os fãs extremamente felizes.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: David Yates

Roteiro: J.K Rowling e Steve Kloves

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produção: David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis

Elenco: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Jessica Williams…

Gênero: Ação, aventura e fantasia

Duração: 02h23

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Distribuição: Warner Bros. Pictures

Classificação Indicativa: 12 anos

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE