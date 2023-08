Animação “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” é divertida, revigorante e anárquica

Com um traço único, humor estilo 5ª série e uma excelente trilha sonora. Nova produção estreia nesta quinta-feira (31)

Quem por aí não conhece as “Tartarugas Ninja”? Gerações e gerações cresceram, lendo os quadrinhos, assistindo os filmes e desenhos, brincando e jogando os videogames, afinal os personagens existem desde a década de 1980.

Depois de inúmeras adaptações como os clássicos filmes dos anos 1990 ou a versão com os heróis criados a partir de CGI com produção do Michael Bay. Chegou a vez de estrear nos cinemas nacionais, a animação “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, dirigida por Jeff Rowe ao lado de Kyler Spears que juntos trazem uma revigorante aventura nostálgica e anárquica dos queridos, Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello.

A nova aventura segue as versões adolescentes de Leonardo (Nicolas Cantu), Raphael (Brady Noon), Michelangelo (Shamon Brown Jr.) e Donatello (Micah Abbey), quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, acabam se transformando em animais antropomórficos – com características e emoções humanas -, criados pelo Mestre Splinter (Jackei Chan), um rato que foi vítima da mesma mutação e, assim, cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. Com o treinamento, o grupo assume o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York, devendo lutar contra as mais variadas ameaças do notório sindicato do crime e um exército de mutantes.

As Tartarugas Ninja foram criadas em 1984 por Kevin Eastman e Peter Laird, ou seja são quase 40 anos, então essa nova adaptação tem um apelo muito nostálgico presente em várias produções da atualidade o que é super positivo, além do fator idade, o filme conta com uma aparência criada por computador remixada digitalmente com rabiscos animados, manchas colorida e linhas mais sujas sem um traço reto, lembrando muito “Homem-Aranha no Aranhaverso” (2018) ou a sua continuação deste ano.

E todo esse aspecto do design do novo filme, foi inspirado em esboços que o diretor Jeff Rowe desenhou em seus cadernos durante a sua adolescência. Rowe ao lado de Kyler Spears dirigem o longa com excelência principalmente nas cenas de luta, onde todo o caos é mostrado com cortes frenéticos cheios de ângulos alucinantes. Mostrando mais uma vez que animações gerados por computador não precisam ser sem criatividade como no ótimo exemplo “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” (2021) que Rowe assina como co-diretor.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante conta com um time de roteiristas que incluem o próprio diretor Jeff Rowe, Brendan O’Brien, Benji Samit, Dan Hernandez, Seth Rogen e Evan Goldberg, os últimos dois também entram como produtores. O foco dessa nova animação é justamente a adolescência que não é tão forte nas outras versões da história. E já que Seth Rogen faz parte do roteiro, não poderia faltar muitas piadas ao estilo 5ª série, abusando da era da internet e principalmente do TikTok, com diálogos repletos de referência a cultura pop, como cantores, atores, filmes, memes, etc.

O próprio Rowe disse que a animação tem um quê de “Lady Bird: A Hora de Voar” (2017), “Conta Comigo” (1986) e “Superbad – É Hoje” (2007), então a proposta aqui é mostrar o amadurecimento dos personagens, Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello que continuam os mesmos, com muito carisma, brincalhões como qualquer adolescente, porém entendendo a sua realidade em volta de muito preconceito. Já a nossa destemida April O’Neil, não é mais uma repórter de TV, e sim uma estudante do ensino médio que quer se tornar jornalista, ela ainda teve algumas alterações em sua aparência, trazendo uma modernidade para a personagem, que está ótima sem dúvida nenhuma.

Outro ponto fortíssimo é a trilha sonora, com várias músicas do gênero Hip-Hop, cantores como: Vacila Ice, No Diggity, A Tribe Called Quest e Robbin Hoodz Theory (M.O.P) fazem parte da produção, tem até Natasha Bedingfield, uma trilha muito bem escolhida por Trent Reznor e Atticus Ross que também foram responsáveis pela ótima trilha da animação “Soul” (2020) da Pixar.

Conclusão

“As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” traz um novo frescor para uma história já conhecida sem perder aspectos importantes do clássico, com várias referências a cultura pop e a internet, a nova versão consegue abraçar o espectador que já conhece e ama o universo como também vai abrir espaço para novos fãs.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Jeff Rowe;

Roteiro: Brendan O’Brien, Seth Rogen, Evan Goldberg;

Elenco: Nicolas Cantu, Shamon Brown Jr., Micah Abbey, Brady Noon como, Jackie Chan, Ayo Edebiri, Seth Rogen, John Cena, Hannibal Buress, Rose Byrne, Ice Cube, Post Malone, Paul Rudd, Maya Rudolph, Natasia Demetriou, Giancarlo Esposito;

Gênero: Animação, Comédia;

Distribuição: Paramount Pictures;

Duração: 103 minutos;

Classificação Indicativa: 10 anos;

