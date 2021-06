Amazon Studios lança política de inclusão para fortalecer o compromisso com a representação diversa e equitativa

Esses guias oferecem recomendações detalhadas e viáveis ​​à medida que Amazon Studios continua a buscar histórias e narrativas que amplificam vozes

Amazon Studios lançou hoje uma Política de Inclusão abrangente que estende seu compromisso com a diversidade, inclusão e equidade para seu conteúdo e produções, bem como um Manual com diretrizes para seus colaboradores na comunidade criativa. Esses guias oferecem recomendações detalhadas e viáveis ​​à medida que Amazon Studios continua a buscar histórias e narrativas que amplificam vozes de raça, etnia, nacionalidade, orientação sexual, idade, religião, deficiência (incluindo saúde mental), tamanho do corpo, gênero, identidade de gênero e expressão de gênero para o público global do Prime Video.

“A Amazon Studios há muito prioriza contar histórias inovadoras e inclusivas de uma ampla gama de talentos criativos, encantando nosso público global. Queríamos ir além das boas intenções para criar mecanismos que nos responsabilizassem por um padrão elevado. Esta Política de Inclusão e Manual de Inclusão adiciona profundidade e orientação adicionais importantes para nossas equipes internas e parceiros externos para garantir que continuemos avançando em nossa missão compartilhada de amplificar os melhores criativos e conteúdos em todo o mundo ”, disse Latasha Gillespie, Chefe Executiva de Diversidade, Patrimônio e inclusão na Amazon Studios.

“Com o estabelecimento de nossa Política de Inclusão e Manual de Inclusão, a Amazon Studios se comprometeu a ser uma líder de pensamento e ação na transformação de nossa indústria”, disse Jennifer Salke, chefe da Amazon Studios. “Sabemos quanto trabalho deve ser feito para melhorar a representação tanto na frente das câmeras quanto nos bastidores, e isso começa em casa, conosco. Com diretrizes claras e um compromisso com a responsabilidade, esses guias fornecem um caminho para um futuro mais justo, tanto dentro quanto fora das câmeras. ”

A Amazon Studios compartilhou a Política e o Manual com os criadores, incluindo Gloria Calderón Kellett, criadora e produtora executiva da próxima série Amazon Original With Love . Kellett disse: “Tenho muito orgulho de fazer parte de uma comunidade criativa da Amazon que entende a importância do que tenho feito em toda a minha carreira. A contratação inclusiva é o que faz a mudança. Oportunidade e um olho para mudar as coisas por meio da ação é o que faz a mudança. Estou emocionado com o fato de a Amazon ter elaborado este manual para iniciar conversas importantes com seus outros criativos. Esta é uma ação real e compromisso e estou emocionado em ver isso! ”

Greg Daniels, criador e produtor executivo de Upload, disse: “Tendo trabalhado com a Amazon Studios por vários anos, posso confirmar que seu compromisso com a inclusão é profundo, sincero, sensível e prático. Essas novas diretrizes devem encorajar pessoas talentosas de grupos historicamente sub-representados a se sentirem mais confiantes em fazer carreira em Hollywood. ”

Estabelecendo expectativas para Amazon Studios e seus parceiros criativos, a Política de Inclusão cobre quatro áreas principais: Desenvolvimento de Histórias e Personagens, Contratação e Produção, Reportagem e Documentação e Cumprimento de Metas. A política garante visibilidade significativa no conteúdo da Amazon Studios e em todos os aspectos do processo de produção – tanto nas histórias contadas quanto nas pessoas contratadas para contá-las. A política inclui metas específicas para produções da Amazon Studios, incluindo:

Cada filme ou série com uma equipe criativa de três ou mais pessoas em papéis acima da linha (diretores, escritores, produtores) deve, idealmente, incluir um mínimo de 30% de mulheres e 30% de membros de um grupo racial / étnico sub-representado. Essa meta aspiracional aumentará para 50% até 2024.

Elenco de atores cuja identidade (gênero, identidade de gênero, nacionalidade, raça / etnia, orientação sexual, deficiência) se alinha com o personagem que irão interpretar.

Com o objetivo de incluir um personagem de cada uma das seguintes categorias em papéis falantes, sendo no mínimo 50% delas mulheres: LGBTQIA +, pessoa com deficiência e três grupos raciais / étnicos / culturais sub-representados regionalmente. Um único personagem pode cumprir uma ou mais dessas identidades.

Buscar pelo menos três propostas de vendedores ou fornecedores para as produções, uma das quais deve ser de uma empresa de propriedade de uma mulher e a outra de uma empresa de propriedade de minorias.

Pague a igualdade no elenco, por trás da equipe de câmera e da equipe, e para vendedores e fornecedores.

A Amazon Studios fornecerá um modelo de relatório para cada produção para indicar se essas expectativas foram atendidas, que será enviado dentro de um mês após a conclusão da fotografia principal. Esta reportagem excede os padrões mínimos estabelecidos pela Academia, mas garante que a Amazon está posicionada para reportar sobre a diversidade de seus filmes para a disputa do Oscar.

Por meio do estabelecimento de metas e do acompanhamento da aderência a essas políticas, a Amazon Studios expande seu compromisso de aumentar a representação na câmera e nos bastidores, contribuindo com os esforços para mover a indústria para um futuro mais inclusivo.

O Manual de Inclusão coloca em prática práticas intencionais para minimizar e interromper preconceitos, fornecendo orientação específica que ajudará todos dentro e trabalhando com a Amazon Studios a atender às expectativas definidas na Política de Inclusão. O Manual fornece orientação sobre como tomar decisões inclusivas, enquanto conta histórias autênticas e contrata as melhores pessoas para o trabalho; conhecimento de onde buscar ajuda, incluindo ferramentas para tomar decisões inclusivas; ferramentas para identificar critérios para fazer escolhas criativas, levando a decisões equilibradas, consistentes e informadas; e maneiras de estimular a curiosidade e fazer perguntas para perturbar o status quo sobre “como as coisas são feitas”.

A Amazon Studios trabalhou em estreita colaboração com a Dra. Stacy Smith e a Dra. Katherine Pieper da Annenberg Inclusion Initiative da USC e com Brenda Robinson da International Documentary Association e Gamechanger Films na criação da Política e do Manual. O estúdio também consultou organizações líderes dedicadas a promover a visibilidade e representações responsáveis ​​de pessoas sub-representadas ou marginalizadas, incluindo GLAAD, Illuminative, Think Tank for Inclusion & Equity e Disability Rights Education and Defense Fund.

“Francamente, os resultados do trabalho da DEI na indústria do entretenimento não foram rápidos ou abrangentes. Em parte, isso pode ser atribuído a abordagens hipócritas para lidar com as barreiras sistêmicas à entrada que há muito atormentam Hollywood ”, disse Smith. “Mas agora, o Amazon Studios criou um novo projeto abrangente que mudará Hollywood ao elevar aqueles que historicamente não tinham acesso. Estou imensamente orgulhoso desta nova política e sei que será uma mudança em toda a indústria, muitas vezes resistente a mudanças reais. ”

Esses documentos de inclusão foram orientados pela equipe de DEI da Amazon Studios, cujo foco é:

1. Assegurar representação diversificada de talentos (na frente e atrás das câmeras, acima e abaixo da linha).

2. Eliminar barreiras de longa data para o sucesso na indústria e inspecionar nossos processos para que não criemos ou perpetuemos desigualdades.

3. E conte narrativas inclusivas para alcançar um público globalmente diverso.