“Air: A história por trás do logo” se torna o melhor filme dirigido por Ben Affleck

Filme protagonizado por Matt Damon e Viola Davis retrata uma das negociações que revolucionou os patrocínios de atletas

Cinebiografias de atletas já são comuns. Filmes que falam sobre início de carreira, como “Ali” (2001) e “Borg vs McEnroe” (2017), são um prato cheio para Hollywood, que sabe que existe público para estes enredos. Mas a vida dos esportistas é muito mais do que viver dentro de um ringue ou uma quadra. Como conquistar um grande patrocínio? De que forma é feita essa negociação? Estas perguntas são respondidas no filme “Air: A história por trás do logo”, dirigido por Ben Affleck, que estreia nesta quinta (06) e reconta como foram as negociações entre a marca esportiva Nike e uma das maiores promessas da NBA, Michael Jordan, sobre o lançamento de um dos tênis mais conhecidos do mundo, o Air Jordan.

O filme é baseado em fatos reais vividos pelo chefe da Nike, Sonny Vaccaro (Matt Damon), e pelo fundador da marca, Phil Knight (Ben Affleck). Ambos estão tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo e escrever seus nomes na história. A dupla então tenta fazer com que a lenda do basquete Michael Jordan comece a usar os seus produtos, ainda na década de 1980. O filme acompanha os esforços incansáveis ​​de Vaccaro e Knight para alcançar seus sonhos. E o que era só uma aposta revolucionou o mundo dos esportes e da cultura contemporânea.

Viola Davis vive mão de Michael Jordan – Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Era de se esperar que “Air” acabasse se tornando uma grande publicidade para a Nike, o que pode até parecer em suas divulgações ou no início do longa. Contudo, isso acaba não acontecendo. Ben Affleck assinou uma direção segura e brilhante, embora seus projetos nem sempre tenham se tornado cativantes para a crítica ou o grande público. Sua agilidade para compor as cenas é de uma maestria significativa: a produção se passa nos anos 1980 e são muitas informações, visuais, trilhas sonoras, referências esportivas… é um filme muito rápido e os elementos não demoram para aparecer, mesmo se tratando de uma cinebiografia, onde geralmente as cenas são mais lentas. Affleck brinca com pontos cruciais para tornar a trama dinâmica e divertida.

Alex Convery, responsável pelo roteiro, entrega uma típica história do sonho americano de deixar sua marca na história, algo relativamente difícil para uma produção que está falando de um personagem ainda vivo com vários outros para compor o enredo. Seus destaques são claros para Matt Damon e Viola Davis, dois atores já experientes que desempenham papéis importantes — eles são os protagonistas mesmo contando um pequeno momento da vida de Michael Jordan. Em relação ao atleta, em nenhum momento se dá um rosto para Jordan, e o atleta só aparece de costas ou relances, algo já visto em “A Rainha” (2006) ou no mais recente “Ela Disse” (2022). Essa proposta de não escolher um ator para uma figura real funciona e transmite o foco para as outras pessoas responsáveis para o desenvolvimento da trama.

Ben Affleck assina uma direção com segurança em “Air: A história por trás do logo” – Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

As atuações em “Air” são divertidas mesmo nos momentos mais sérios. Matt Damon já demonstrou que pode atuar em qualquer personagem, e sua parceria com Ben Affleck, mais uma vez, dá certo. Viola Davis vive a mãe de Jordan, ela foi o suporte para que o filho não se tornasse um “peão” nas mãos de grandes empresas e buscou o reconhecimento do filho, mudando a forma de futuras negociações do ramo. Davis não precisa de palavras, ela foi o melhor acerto de Affleck e sua atuação está magnífica.

Ben Affleck também participa do longa como ator, ele vive o fundador da Nike Phil Knight, como dito anteriormente. Seu personagem é canastrão, com boas tiradas e momentos cômicos, ele está ótimo em um papel um pouco difícil para o seu histórico cinematográfico.

Conclusão

“Air: A história por trás do logo” fala sobre um momento diferente da vida de um grande atleta e busca tratar o caso da melhor forma, com cenas cativantes e divertidas. Ben Affleck, ao lado de Matt Damon e Viola Davis, são um excelente trio, entregando um dos melhores filmes do ano até agora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Ben Affleck;

Roteiro: Alex Convery;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Elenco: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis;

Gênero: Drama;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 112 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à sessão cabine de imprensa a convite da Espaço/Z