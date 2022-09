“A Queda”, novo thriller de sobrevivência de Scott Mann, estreia nesta quinta (29)

Mesmo com poucas possibilidades, o longa traz grandes surpresas e deve agradar a quem gosta de filmes do tipo

Filmes sobre sobrevivência estão ficando cada vez mais raros, principalmente quando dependem unicamente da força interior à mercê de um grande medo ou ameaça, como em “127 Horas” (2010). No caso de “A Queda”, novo longa que estreia nesta quinta-feira (29), o que chama atenção logo de cara é a concepção de um roteiro básico que fala sobre um medo real que é muito comum.

Depois de um trágico acidente envolvendo o seu marido em uma escalada, Becky (Grace Fulton) acaba se entregando à depressão e à solidão. Tentando ajudar a amiga Hunter (Virginia Gardner), ela tem um plano de escalar uma antiga Torre de TV B67 no meio de um deserto, com 600 metros de altura, em uma antena enferrujada e longe de tudo e todos.

Foto: Divulgação/Lionsgate Films

Trama simples, mas bem desenvolvida

“A Queda” foi escrito por Jonathan Frank com colaboração do diretor Scott Man. O roteiro é realmente o mais simples possível (uma jovem protagonista, com o único objetivo de sobreviver mesmo com vários obstáculos). No entanto, mesmo com uma ideia básica e já explorada diversas vezes, o longa traz grandes surpresas em momentos de tensão e agonia, além de cenas de drama onde as protagonistas não entregam tanta profundidade, mas se destacam em bons cortes de ação.

Direção e efeitos técnicos

Grande parte das cenas que usam de efeitos técnicos não ficaram realistas, principalmente pelo fato do baixo orçamento. Isso até poderia ser um grande problema se não fosse pelo fato do diretor Scott Mann fazer um ótimo trabalho em manipular o público nas quase duas horas de filme, focando de forma gradual no medo das protagonistas, que, aliás, fizeram todas as cenas de ação sem o uso de dublês.

Outro ponto positivo de Mann foi o fato de que, para representar a torre de TV, que é inspirada na torre KXTV/KOVR da vida real, o diretor buscou vários arquitetos para recr o monumento da forma mais fiel possível, em um modelo de 30 metros, no topo de uma montanha de 600 metros no meio do deserto. Menção honrosa para a fotografia e trilha sonora que ficaram perfeitas.

Foto: Divulgação/Lionsgate Films

Conclusão

Mesmo com alguns problemas técnicos, “A Queda” proporciona momentos de angústia, surpresas e provoca o público ao máximo nas cenas de ação. Quem gosta de filmes sobre sobrevivência ficará feliz com o resultado final.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Scott Mann;

Roteiro: Jonathan Frank e Scott Mann;

Produção: Tea Shop Productions;

​​Elenco: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding e Jeffrey Dean Morgan;

Gênero: Suspense;

Distribuição: Lionsgate Films;

Duração: 1h 47 min;

Classificação Indicativa: 12 anos

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

