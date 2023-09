“A noite das bruxas” tem trama ambiciosa com toque sobrenatural

Ambientação atmosférica e elenco estelar não salvam nova adaptação Agatha Christie nas mãos de Kenneth Branagh

Kenneth Branagh deu origem a uma franquia inspirada nos livros da dama de ouro do crimes literários Agatha Christie, nas mãos do diretor, produtor e protagonistas o detetive Hercule Poirot ganhou vida em o “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017) e “Morte no Nilo” (2022). Com um quê de elegância, grandes atores escalados e uma boa ambientação é claro que uma nova produção poderia acontecer, dito é feito. Nesta quinta-feira (14) estreia “A Noite das Bruxas” adaptação de um dos romances menos aclamados de Christie que conta com uma boa história de fundo, uma confusão no roteiro e tenta criar uma atmosfera sobrenatural.

Christie, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) volta para mais um mistério na cidade mais bonita do mundo: Veneza. Em uma festa de Halloween na casa de Rowena Drake em Woodleigh Common, Joyce Reynolds, de treze anos, diz a todos os presentes que ela já viu um assassinato, mas não percebeu que era um até mais tarde. Quando a festa termina, Joyce é encontrada morta, afogada em uma banheira usada para a brincadeira de pegar maçãs com a boca. Ariadne Oliver, participando da festa enquanto visitava sua amiga Judith Butler, chama Hercule Poirot para investigar o assassinato e a alegação de Joyce. É então que ele percebe um padrão em Woodleigh Common, onde pessoas acabam sumindo ou morrendo. Elas são: A tia de Rowena, Sra. Llewellyn-Smythe, morreu subitamente; sua au pair Olga Seminoff desapareceu; Leslie Ferrier, escriturária de um advogado, foi esfaqueada nas costas por um agressor desconhecido; Charlotte Benfield, uma vendedora de loja de dezesseis anos, foi encontrada morta com vários ferimentos na cabeça; e Janet White, professora da Elms School, foi estrangulada até a morte.

Foto: Divulgação/Walt Disney Studios

Diferente dos dois primeiros filmes, em “A Noite das Bruxas” o roteirista Michael Green faz uma adaptação mais livre da obra de Agatha Christie, o longa é consideravelmente melhor que o seu antecessor que usava efeitos computadorizados para sugerir o Egito e o Nilo. Contudo essa nova produção abusa de ambientes claustrofóbicos e escuros, para dar força a narrativa sobrenatural no meio de um crime de assassinato assim como os outros.

O roteiro de Green não ajuda muito na trama, pois todas as justificativas para os assassinatos da história não fazem muito sentido e o detetive Hercule Poirot, fica mais perdido e confuso do que suas aventuras anteriores. O pano de fundo do enredo é bastante interessante, porém se perde com um falso final que mais parece uma revelação que desperdiça o aspecto criminoso para justificar o lado sobrenatural.

Foto: Divulgação/Walt Disney Studios

Kenneth Branagh além de dar vida ao requintado Hercule Poirot, também volta na direção e convence de forma primorosa nos dois papéis, o ritmo da trama é muito uniforme, com sequências em close-ups que aumentam a atenção e o mistério exigido. Já no personagem ele realmente encontra o seu caminho de outro visto que o ator é um dos mais importantes intérpretes de Shakespeare da atualidade e isso é visível no filme, olhares para a esquerda, falas com teor mais teatral. O protagonista dele sempre chama muita atenção.

Conclusão

A franquia do Poirot de Branagh continua em um aspecto mediano, ele não se sobressai com maestria nas adaptações que por si só já alcançam uma grande leva de fãs de histórias de crimes. No entanto entrega boas atuações, com participações especiais de atores já consolidados, guiados pelo bom ritmo de Branagh. “A Noite das Bruxas” entrega uma boa ambientação com uma história agradável de fundo.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Ficha técnica:

Direção: Kenneth Branagh;

Roteiro: Michael Green;

Elenco: Kenneth Branagh, Tina Fey, Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Emma Laird;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Suspense, Drama;

Distribuição: Walt Disney Studios;

Duração: 104 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z