“A invenção do Outro” de Bruno Jorge é o grande vencedor do 55° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Além de vencer o prêmio de Melhor Longa-Metragem, o filme ainda conquistou mais 3 Candangos

Chegou ao fim na noite do último domingo (20), o 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB). “A Invenção do Outro”, longa-metragem dirigido por Bruno Jorge, levou o principal prêmio da noite, na Mostra Competitiva Nacional, além de conquistar também melhor montagem, fotografia e edição.

O longa aborda o primeiro contato com indígenas isolados no Amazonas. Em 2019 a Funai estabeleceu a maior expedição das últimas décadas para tentar contato com indígenas da etnia dos Korubos. Com pouco mais de 144 minutos, “A Invenção do Outro” mostra o grupo de especialistas durante um mês e meio se preparando para chegar à aldeia, fazer a quarentena e começar a busca pelos indígenas.

Esse ano o festival retornou ao formato presencial depois de dois anos, ao longo de uma semana houveram debates, conferências sobre o retorno do cinema nacional, Leis de apoio a cultura (audiovisual) e mostras de longas nacionais e locais como “Mato Seco em Chamas” de Adirley Queirós e Joana Pimenta que ganhou os prêmios de melhor roteiro, melhor trilha sonora, melhor direção de arte, melhor atriz e melhor ator coadjuvante.

O troféu de Melhor Curta-metragem ficou com “Escasso” um mocumentário, da “Encruza” duo criativo decolonial formado por Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles. O curta aborda em forma de sátira a política que não fala sobre política.

Outro destaque dentre os curtas da Mostra Competitiva, “Calunga”ganhou ao todo 5 Candangos, entre eles Júri Popular e o prêmio especial Zózimo Bulbul.

A 55ª edição do mais longevo festival de cinema do Brasil foi apresentada pelas atrizes Bárbara Colen e Dandara Pagu, a premiação também foi transmitida pelo canal do Festival de Brasília no Youtube.