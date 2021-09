“007- Sem tempo para morrer”, despedida de Craig, estreia nos cinemas

O ator Daniel Craig se despede do personagem James Bond no filme que estreia nesta quinta-feira (30)

O ator Daniel Craig se despede do personagem James Bond no filme que estreou nesta quinta-feira (30), “007- Sem tempo para morrer”. Dirigido por Cary Fukunaga, conhecido por “It- A coisa”, o 25º filme da saga encerra um ciclo de 15 anos com muito estilo e ação.



Continuidade

Disponível em todos os cinemas do Brasil, o último 007 de Craig começa de onde Spectre (2015) terminou e apresenta um James Bond bem mais descontraído e vulnerável emocionalmente. É perceptível como o personagem mudou ao longo dos anos, indo de um agente sério e fechado para um espião mais responsável e aberto sobre seus sentimentos, mas com o charme hipnotizante de sempre.

Recheado de cenas de explosões e tiroteios, Fukunaga, primeiro americano a dirigir um 007, também garantiu cenas de drama e humor ao longo das 2 horas e 43 minutos de filme, mostrando um Bond mais leve e mais decidido. Ainda, escolheu cenários de tirar o fôlego, indo desde a Jamaica até a Itália, passando por Londres.

O novo inimigo

Incorporando o novo antagonista de Bond, Lyutsifer Safin, o ator Rami Malek surpreendeu no papel e entregou um vilão com nuances, desde o sotaque escolhido até as roupas com inspiração japonesa. Contudo, fica claro que esse filme não é sobre a batalha de Bond contra Safin, mas sim sobre a busca de Bond pela tão sonhada paz que nunca teve.

Rami Malek como Lyutsifer Safin em 007- Sem tempo para morrer (Foto: Divulgação / Universal Pictures)

No longa, Lashana Lynch vive a agente Nomi, uma aposta do diretor para criar uma personagem feminina forte e ambiciosa. A atriz chama a atenção do espectador, além de entregar cenas tensas e quebrá-las com falas de humor ao contracenar com Craig.

Músicas

A sonoridade do filme é imponente, com músicas e efeitos que conduzem a audiência por todas as cenas da trama, marcando os suspenses e montando o episódio de ação. Com a curadoria do compositor alemão Hans Zimmer, que trabalhou nas trilhas de Interestelar, Piratas do Caribe e Batman, nota-se que cada música foi escolhida de maneira que enriquecesse cada momento da obra, impactando ainda mais a audiência.

Ainda nesse tópico, destaque para a faixa principal do longa, com o mesmo título, a música “No time to die” interpretada por Billie Eilish, é um sucesso desde a divulgação, em fevereiro de 2020, e reflete o psicológico do protagonista.

VEJA IMAGENS DO FILME

Desfecho

O filme cumpre com a proposta com emoção e cenas que ficarão para a história. Todavia, a forma de amarrar o final, ao tentar traçar uma linha que une os últimos quatro filmes e seus vilões, pode tornar a narrativa confusa e até incoerente em alguns momentos. De qualquer maneira, vale a pena assistir ao filme para aproveitar a ação, a trilha sonora e a fotografia impecáveis.

Todos os filmes da franquia 007, desde 1962 até 2015 estão disponíveis para streaming na plataforma Telecine.(Foto: Divulgação / Universal Pictures)

Ficha técnica

Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Wishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Christoph Waltz e Lashana Lynch;

Roteiro: Cary Fukunaga, Neal Purvis, Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge;

Direção: Cary Fukunaga

Origem: Reino Unido

Distribuição: Universal Pictures

Por Alexya Lemos** Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira