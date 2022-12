Ubisoft e Webedia lançam a Ubisoft TV Brasil

O canal é gratuito e 100% em português

Há uns dias eu estava em casa, mudando de canal, até que me deparo com a Ubisoft TV Brasil. O lançamento foi no dia 25 e está disponível no site oficial da empresa, na Pluto TV (canal 346), na Samsung TV Plus (canal 2336), no streaming Paramount, no aparelho Amazon Fire TV Stick e claro, no próprio aplicativo chamado Ubisoft TV Brasil, disponível para IOS e Android.

O mais legal é que o canal transmite conteúdos produzidos aqui no nosso país, com apresentadores e influencers que conhecemos bem, como Diogo Defante e Rato Borrachudo, trazendo mais sobre o mundo dos games com muito humor, entretenimento e até animações! São mais de 900 vídeos e 140 horas de conteúdo já disponíveis gratuitamente.

“O Brasil tem mais de 100 milhões de gamers e 55% deles assistem a jogos, enquanto outros 34% engajam de outras formas, como discutindo sobre games e consumindo conteúdos relacionados. A Ubisoft TV é uma plataforma que atende à crescente demanda dos jogadores com muito humor, qualidade e diversão, além de ser facilmente acessada de qualquer lugar e sem custos de assinatura”, afirma o diretor da Ubisoft na América Latina, Bertrand Chaverot.

“Somos parceiros de longa data e fazer parte dessa expansão no Brasil também é um marco para a Webedia enquanto produtora de conteúdos em vídeo da Ubisoft. O lançamento vem para mostrar que iniciativas de relevância e com foco na audiência têm resultado em meios de extrema importância dentro do segmento em que atuam. Esse projeto, sem dúvidas, reafirma a qualidade e excelência de todo o trabalho realizado em conjunto nos últimos anos” diz Tarek Homsi, CEO da Webedia. “A expertise dos times da Webedia, em parceria com a Ubisoft, apresenta ao público um serviço de streaming que, de maneira primorosa, vai conquistar ainda mais os fãs de games e do audiovisual”, acrescenta Thiago Leme, CEO da Webedia Brasil.

Eu particularmente amei a novidade e com certeza irei assistir bastante. E você, gostou?