‘The Last of Us 2’ tem temporada confirmada

Caminhando para o 3º episódio, a série já é um sucesso

Nesta sexta-feira (27), a conta oficial de The Last of Us e a desenvolvedora Naughty Dog anunciaram a confirmação da segunda temporada da série que é o novo sucesso da HBO.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Com apenas dois episódios lançados, a série já bateu recordes de audiência e vem sendo assunto diário desde a estreia. O sucesso foi tão grande que vem sendo considerada a melhora adaptação de jogos para as telas, e as críticas positivas consta no índice de aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.

Como resultado disso, não foi surpresa para ninguém o aumento das vendas dos jogos na PlayStation. E não estamos falando de coisa pouca, não: foram saltos que chegam a mais de 300% só neste mês de janeiro.

Sendo a segunda maior estreia da HBO, perdendo apenas para a Casa do Dragão, na noite de estreia somou mais de 4,7 milhões de espectadores juntando TV e o streaming. Número que poderia ter sido até maior, se não fosse os problemas de conexão, que deixou muitos usuários chupando dedo até que os servidores estabilizassem.

O roteirista Neil Druckmann se pronunciou sobre o sucesso de The Last of Us. “Estou humildemente honrado e muito empolgado por tantas pessoas terem acompanhado e se conectado com nossa narrativa da jornada de Joel e Ellie. A colaboração com Craig Mazin, nosso incrível elenco e equipe, e a HBO superaram minhas já altas expectativas.”

Eu estou extremamente feliz com essa notícia, fora o desejo de que a semana passe voando e chegue logo 23h de domingo para ver o próximo episódio.