Nobru, Bruno “PlayHard”, Diana Zambrozuski e Breno Jordan são presenças confirmadas na Campus Party Brasília

Evento será realizado entre os dias 5 e 9 abril, no estádio Mané Garrincha

A Campus Party Brasil vem anunciando, ao longo deste mês, os primeiros palestrantes confirmados para a 5ª edição da Campus Party Brasília, que será realizada entre os dias 5 e 9 de abril, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Os ingressos já estão à venda.

Divulgação

O empresário, streamer, influenciador digital e campeão mundial de Free Fire, Bruno Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru, está confirmado para palestrar durante a CPBSB5. O paulistano de 22 anos é o mais popular embaixador dos eSports no Brasil, conquistando diversos prêmios. Atualmente, ele tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e no Youtube, onde tem uma parceria para transmissões exclusivas, e 790 mil no Twitter.

A Campus Party Brasília também contará com a palestra da Carol Oliveira, a Twana. Desde 2014, Twana está no cenário streaming com a criação de conteúdos diários de entretenimento. Em 2020, foi uma das apresentadoras oficiais do Prêmio eSports Brasil. Atualmente, é embaixadora da Acer e da Logitech no Brasil e streamer da Twitch TV.

Ainda no mundo do stream e dos games, a CPBSB5 contará com a palestra de Bruno “PlayHard” Bittencourt, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil e co-fundador da LOUD. PlayHard tem uma longa trajetória como gamer e criador de conteúdos, sendo que se destacou em jogos como Free Fire, Clash Royale e Clash of Clans. Com uma visão empreendedora, fundou a Spacecaps, plataforma que investe e impulsiona negócios no mercado gamer. Sua jornada focada no empreendedorismo garantiu menção na lista Forbes 30 Under 30.

Bruno “PlayHard”. Foto: Divulgação

O apresentador do canal Ei Nerd, o maior canal de cultura pop do Brasil, com mais de 13 milhões de inscritos, Breno Jordan, é outro nome confirmado para a CPBSB5. Filho de Peter Jordan, criador do canal, é um importante membro da equipe do Ei Nerd e trará para Campus Party todo seu carisma e conhecimento sobre o mundo dos animes, filmes, séries, quadrinhos, games e mangá. Além dele, Diana Zambrozuski também está confirmada para a edição de Brasília. Diana começou sua carreira na internet quando fazer os próprios cosplays de League of Legends para ir a eventos de games em São Paulo. Começou a se dedicar integralmente à carreira de streamer em 2014 e, hoje, é uma das estrelas do Facebook Gaming no Brasil e soma mais de 3,6 milhões de seguidores nas redes.

Diana e Bruno. Fotos: Divulgação

A Campus Party Brasília também receberá os apresentadores do podcast Groselha Talk, Muca Muriçoca e Gordox. Enquanto Muca tem 9 milhões de inscritos em seu canal e já bateu 1 bilhão de visualizações, Gordox é um apresentador de televisão, streamer e narrador de games brasileiro. Ele se destaca pela capacidade de narração de diferentes jogos e gêneros, como Counter-Strike, League of Legends e Crossfire.

25 anos de história

A Campus Party completa 25 anos em 2023 sendo a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. Presente no Brasil há 10 anos, o evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador.