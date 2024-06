Inovação e competição no coração de São Paulo: 1º dia de gamescom LATAM 2024

A gamescom, o maior evento mundial de computadores e videogames e a principal plataforma de negócios da Europa para a indústria de jogos, chegou à América Latina. Esta edição latina da maior feira de jogos eletrônicos, que começou nesta quarta (26/6) e prosseguirá até domingo (30/6) em São Paulo, traz, como parte de sua programação, o gamescom Latam BIG Festival, o maior festival de games da América Latina. A organização é uma parceria entre Koelnmesse, Omelete Company, BIG Festival e é licenciada pela game.

No São Paulo Expo, o primeiro dia foi marcado pela apresentação dos finalistas do Brazil Direct 2024. Em sua terceira edição, a premiação reconhece os melhores jogos brasileiros a serem lançados este ano. Entre os concorrentes ao prêmio de melhor pitch Brazil Direct de 2024 estão Guilherme Luiz Heckel, da Mr. Dev Studio; Ítalo Nievinski, da Trialforge Studio; Lucas Corrêa, da Hyper Dive Studio e Eliandro Fontes, da Plus Plus Studios.

Com a moderação de Pedro Santoro Zambon, da Savegame.dev – Knowledge hub for the Games Industry, e os jurados Odile Limpach, da SpielFabrique 360, e Dr. Jakin Vela, da International Game Developers Association (IGDA), os pitches explicaram o objetivo de cada jogo concorrente e foram aplaudidos pela plateia. Zambon agradeceu a participação de todos e expressou sua satisfação com as apresentações: “tivemos muitas referências culturais brasileiras e inovação em cada pitch de hoje, vocês representaram o valor e o talento da nossa indústria de games do Brasil”. O vencedor será anunciado em breve.

No Palco gamescom Latam Journey 1, Katleen Evers, da 4EversGames, e Nabil Laredj, da Blackout, debateram sobre os diversos ramos do setor de games, desde Web2 até Web3, passando por realidade virtual, consoles e jogos em nuvem. Eles destacaram os desafios atuais do setor que afetam os principais pilares da economia dos games.



Nabil Laredj ressaltou a importância de explorar além dos jogos tradicionais e investir em novas tecnologias; e enfatizou que “a questão é ter o dispositivo certo na hora certa para jogar um game”. Segundo ele, “o varejo e o digital são os principais fatores para a evolução das tecnologias”. Laredj destacou, ainda, crescente relevância de plataformas como Netflix Games e Game Pass, prevendo um futuro onde as assinaturas podem ser uma alternativa viável no cenário dos jogos.

A gamescom latam continua até domingo (30/6), prometendo trazer o melhor e mais atual conteúdo do universo dos games, com uma programação recheada de atrações, palestras, competições e muito mais.