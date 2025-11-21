Hexatombe mobiliza campanha nacional de doação de sangue

Criado em 2020 pelo Cellbit, o universo de Ordem Paranormal cresceu tanto que virou praticamente um gênero à parte dentro da internet brasileira. E não é exagero. O RPG sempre foi um sucesso desde o começo, responsável por apresentar muita gente, inclusive eu, que paguei a língua, ao prazer de acompanhar uma história interativa cheia de mistério, caos e personagens inesquecíveis. O começo lá atrás já tinha sido um fenômeno e agora, anos depois, continua impactando.

A nova temporada, Hexatombe – O Spin-off de Sangue, estreou no fim de outubro e chegou com tudo. Os 4 primeiros episódios, somados, já têm aproximadamente 4 milhões de visualizações, reforçando a força absurda da comunidade. O canal oficial já acumula 762 mil inscritos, mostrando como esse universo continuava crescendo.

A temporada conta com um elenco que já conquistou o público: Caligrafo, Beamom, Cereaww, Bagi, Bastet e Abelha, cada um trazendo sua personalidade para dentro da história. As transmissões acontecem ao vivo tanto na Twitch quanto no YouTube, nos canais do próprio Cellbit e do Ordem Paranormal.

Foto: Divulgação

Mas Hexatombe não chamou atenção só pela narrativa. O spin-off também deu início a uma das maiores mobilizações que a comunidade já fez, a campanha nacional de doação de sangue Tudo Começa Pelo Sangue. Em menos de 24 horas, a ação alcançou mais de 3,6 milhões de pessoas e virou trending topics nas redes sociais. Só o post oficial ultrapassou 3 milhões de visualizações no Instagram, com mais de 180 mil interações.

Inspirada pelo simbolismo do sangue dentro da mitologia da série, a campanha convidou qualquer pessoa apta a doar entre os dias 10 e 14 de novembro em hemocentros do país inteiro. O GSH Banco de Sangue de São Paulo foi parceiro institucional, junto com todas as unidades do Grupo GSH. Quem participou ainda pôde compartilhar a experiência nas redes usando a hashtag #TudoComeçaPeloSangue, fortalecendo o impacto coletivo. Mais do que um evento dentro de um RPG, a proposta conectou o mundo fictício com uma ação real e urgente. Foi uma forma bonita de transformar emoção em empatia e mostrar o quanto a comunidade gamer consegue se unir quando importa.

Como o próprio Cellbit disse: “Doar sangue é uma missão muito importante para nós na vida real. Cada agente que entra nesse fluxo está salvando vidas de verdade”.

E, como todo fã de Ordem Paranormal sabe bem, tudo começa pelo sangue, inclusive essa onda de solidariedade que tomou o Brasil.

Quem aí está acompanhando? Será que essa temporada continuará no mesmo nível das anteriores? Vamos descobrir juntos!