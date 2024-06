Gamescom Latam tem IGN como parceiro de mídia

A gamescom Latam, fruto da união entre a gamescom, maior evento de games do mundo, e o BIG Festival, o principal festival de games da América Latina, anunciou o IGN como seu parceiro de mídia para o evento que começou nesta quarta (26/6) e prosseguira até domingo (30/6) no São Paulo Expo.

Além de oferecer uma experiência para o público, incluindo meet & greet com criadores, palestras, cosplays, jogos de tabuleiro e campeonatos de eSports, a gamescom Latam também proporciona uma área de negócios para profissionais da indústria e o BIG Festival, a mais importante competição de games independentes da região.

O IGN Brasil e US ficaram responsáveis pela abertura, encerramento e intervalos dos painéis do palco principal Journey, com Matheus Bianezzi e Mari Nery, do IGN Brasil, interagindo com o público.

“O IGN está fazendo as ativações com o público antes e depois dos principais painéis do palco Journey. Queremos manter a surpresa, mas podem esperar trivias e interações divertidas. Nesta sexta e no sábado, faremos uma colaboração incrível com nossos parceiros do IGN US”, explicou Matheus Vasconcellos, head de conteúdo do IGN Brasil.

Além do palco, o IGN Brasil fará a cobertura do evento nas redes sociais com transmissões ao vivo e vídeos da primeira gamescom na América. A parceria de mídia inclui diversos formatos de conteúdo no IGN, totalizando mais de 250 horas de programação entre palestras e campeonatos de eSports, e mais de 400 jogos disponíveis para teste.