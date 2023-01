Fortnite faz outro crossover com Dragon Ball Super

Agora com novas skinks de Piccolo e Gohan

My Hero Academia nem esfriou e Dragon Ball Super já fez seu retorno ao Fortnite hoje (31), trazendo novas skins de Piccolo, Gohan e outros personagens que ainda não foram revelados. Esta é a segunda vez dessa “colab”. A primeira aconteceu em

setembro de 2022 e trouxe skins do Goku, Bulma, Vegeta e Beerus. Claro que não podia faltar o Kamehameha e nossa querida Nuvem Voadora, que voltaram neste evento junto com as cápsulas que ficam espalhadas pelo mapa.