Camaleão Challenger: o campeonato universitário que fortalece o cenário gamer no IDP

Uma das coisas mais legais de ir a eventos como o BGF – Brasília Game Festival é conhecer pessoas e projetos que realmente fazem a diferença. Foi em uma dessas ocasiões, totalmente por acaso, que conheci a Luiza Monteiro, que me apresentou um evento incrível que acontece semestralmente na unidade da L2 Norte do IDP: o Camaleão Challenger.

O que é o Camaleão Challenger?

O Camaleão Challenger (CCG) é o campeonato oficial de e-sports da Atlética Desnorteada, que representa o IDP. A iniciativa nasceu de um grupo de amigos que costumava se reunir nos fins de semana para jogar online. Até que surgiu a pergunta: “E se a gente levasse isso para o presencial?”. A ideia cresceu, foi levada à faculdade, recebeu apoio e se transformou em um dos eventos mais esperados do semestre — e que só melhora a cada edição. O propósito é claro: fortalecer a cultura gamer dentro do ambiente acadêmico.

Organizado inteiramente pelos alunos da Atlética Desnorteada — com destaque para a equipe de esportes e o apoio da presidência, vice-presidência, marketing e eventos — o CCG também conta com voluntários que atuam na parte técnica, arbitragem, transmissão e demais áreas. É um evento feito por quem ama games, para quem ama games.

Foto: Divulgação

E não é tarefa simples. A produção exige várias etapas: escolha dos jogos, elaboração do regulamento, definição de cronogramas, testes prévios, montagem dos espaços, garantia de internet estável, organização dos equipamentos e, claro, divulgação. A parte técnica é o maior desafio: configurar servidores, garantir que tudo funcione sem travar. “Dá trabalho, mas ver tudo funcionando no dia faz tudo valer a pena”, compartilhou Luiza.

Mais do que competição, o CCG busca criar conexão entre os alunos por meio dos jogos eletrônicos. A proposta é integrar a comunidade acadêmica, promover o espírito gamer e oferecer uma experiência próxima à de campeonatos profissionais: com torcida, clima de disputa e a adrenalina de quem está vivendo algo grande — mesmo dentro da faculdade.

O nome também tem um significado especial. O camaleão, mascote da Atlética, simboliza adaptação, versatilidade e evolução — características essenciais tanto no universo gamer quanto na vida universitária. Já o “Challenger” remete à superação, ao espírito competitivo e, claro, é uma referência direta ao cenário dos e-sports.

Foto: Divulgação

O campeonato contempla jogos como Valorant, CS2, League of Legends e FIFA 24 — ou seja, tem opção para todos os gostos: dos fãs de FPS aos apaixonados por MOBA e futebol eletrônico. E não se resume às partidas: o evento gera um verdadeiro clima de comunidade, com torcida animada, gente se conhecendo, acompanhando os jogos e interagindo. Uma experiência gamer completa.

Expandir o CCG nos moldes atuais ainda é um desafio, já que o sucesso do evento está diretamente ligado ao apoio que recebe do IDP. Mas isso não significa que ele fique limitado ao campus. O Camaleão Challenger abre portas para parcerias, collabs e amistosos com outras instituições. É só aproveitar o networking que o evento proporciona — fica a dica para outras faculdades!

A proposta é continuar evoluindo dentro do próprio IDP, aprimorando a estrutura, ampliando a experiência dos jogadores e, quem sabe, incorporando novos formatos ou modalidades. A ideia é consolidar o Camaleão Challenger como um dos pilares da cultura gamer universitária do IDP e ajudar a fortalecer o cenário estudantil de e-sports em Brasília e no entorno.

Demais, né? Para acompanhar tudo que rola no projeto, siga o perfil da Atlética Desnorteada no Instagram: @desnorteadaidp.