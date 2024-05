Brasília recebe Game Festival este fim de semana

Finalmente venho anunciar para vocês um dos meus eventos favoritos! A capital federal –– que tem se consolidado como um polo tecnológico e dado, a cada dia, mais espaço para essa cultura –– abre suas portas para o Brasília Games Festival , no Centro de Convenções Ulysses Guimarães nesta sexta-feira (17/5), a partir das 11h, até domingo (19/5). Se você foi no ano passado, sabe que não pode perder. Nesta segunda edição, os apaixonados por games, pelo o mundo nerd, otaku e geek vão encontrar uma programação intensa, com inscrições limitadas gratuitas.

No ano passado, o festival foi um verdadeiro sucesso, com ingressos esgotados nos três dias de evento. Este ano, o evento reforça seu propósito como ponto de encontro da comunidade gamer do Centro-Oeste, com campeonatos de sinuca, Fifa, Fortnite, Jenga gigante, Just Dance, concursos de cosplays, k-pop, além de diversas outras novidades.

Entre os destaques, o evento contará com a presença de famosos como Bak e Thurzin, dois dos melhores jogadores de Free Fire do país, que juntos somam mais de 14 milhões de seguidores no Instagram.

Brasília Game Festival / Divulgação

Inovações e competitividade

A programação deste ano apostou também nos melhores jogadores de sinuca do país. Baianinho de Mauá é o jogador de bilhar mais seguido do mundo, com quase 2 milhões de fãs, além de Cobrinha e Felipinho, são grandes nomes que estarão presentes no Festival.



Mostra Indie

Brasília Game Festival / Divulgação

Um espaço imperdível é a Mostra Indie, que apresentará 36 estúdios, com seus jogos. Confira alguns deles:

Aio Studio Game – Bubble Blasters

– Bubble Blasters Badback Game Studio – Guild Battalion

– Guild Battalion Cabana Game Studio – Cabana

– Cabana Cosmic Fox – Low Garder

– Low Garder Crooked Path – Wild Cuisine

– Wild Cuisine Sprk Studio – Enoah’s Quest

– Enoah’s Quest FM Gaming – The Misfits

– The Misfits GamerXP Studio – The Tale of Lumi

– The Tale of Lumi Giant Warrior Studio – RoboSync

– RoboSync Icy Mountain Studios – The Rise

– The Rise Itsybitsy – Vários jogos

– Vários jogos JHT Games – Infinitevania

– Infinitevania Kaio – Lendas

– Lendas Ludo Thinking – Kind Heart Survivors

– Kind Heart Survivors Maximum Entertainment – Diesel Legacy The Brazen Ace

– Diesel Legacy The Brazen Ace Ota Imon Studios – Zet Zillionz

– Zet Zillionz Supernova Games – Cupid Island

– Cupid Island Uruca Game Studio – Legacy of Evil

– Legacy of Evil S.E.R.A Games Studio – Overcoming Fear

Para quem quiser testar os jogos, haverá uma Campeonato Play Test com premiação de até R$ 2.500 para os melhores feedbacks. É só testar os jogos e responder um formulário. Os melhores retornos serão premiados. O terceiro lugar ganhará R$ 1000, o segundo R$ 1500 e o primeiro R$ 2500.



Campeonatos



Para os fãs de eSports, a Arena BGF estará com campeonatos de Counter Strike 2 nesta sexta-feira (17/5); League of Legends no sábado (18/5) e Valorant no domingo (19/5). Já na Arena BNT, todos os dias ocorrerão campeonatos de FIFA. O vencedor levará para casa um PlayStation 5; o segundo colocado, um PlayStation 4; e o terceiro ganhará um controle do PlayStation 5.

Ingressos gratuitos

O Brasília Game Festival continua sendo gratuito, com inscrições limitadas. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento. O festival conta com o patrocínio da FAPDF, e também com o apoio do governo Distrital, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação (SECTI).

Os três dias de evento terão uma programação intensa, e o público pode conferir a agenda completa no perfil do festival no Instagram @brasiliagamefest. A gente se vê por lá?



Campanha SOS Rio Grande do Sul

Neste ano, o festival também se une ao movimento “SOS Rio Grande do Sulo”, arrecadando doações de agasalhos, sapatos e alimentos não-perecíveis para as famílias afetadas pelas enchentes. Os donativos serão recebidos durante os três dias de evento.



Brasília Game Festival

De 17, 18 e 19 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 11h. Ingressos gratuitos disponíveis no site do evento. Confira a programa completa no perfil do festival no Instagram @brasiliagamefest.