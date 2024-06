Bate-papo com Mateus Pinho: um criador de conteúdo gamer de sucesso

O que mais gosto ao entrevistar pessoas que acompanho é descobrir facetas desconhecidas sobre elas, como coisas que elas gostam e eu nunca seria capaz de imaginar. Hoje compartilho com vocês uma conversa com Mateus Pinho, um nome em destaque no cenário gamer e que também mora na nossa capital federal. Talvez, você se surpreenda ao saber disso. Foi assim comigo também!



Sim. Ele é um dos nossos! Um gamer e também ator, com quase 600 mil seguidores nas redes sociais, influenciador oficial da Playstation Brasil. Além disso, é esposo, pai de dois nenéns lindos e um talentoso criador de conteúdo sobre jogos.



Confira nossa conversa:

Quem é o Mateus Pinho, fora da Internet?

É tão difícil falar de si mesmo (risos). Mas, realmente, sou uma pessoa que ama ficar

em casa, curtindo meus filhos e esposa. Não sou muito diferente daquilo que as

pessoas veem online; creio que essa autenticidade seja meu diferencial, bom ou

mau, eu sou eu.

Como começou sua paixão pelos jogos?

Eu tinha exatamente sete anos, e é um dia que nunca vou esquecer! Morava em

Formosa-GO. Minha mãe foi à casa da vizinha pegar algum ingrediente que havia faltado pro

almoço, e fui junto. Chegando lá, vi os filhos dela em frente à TV jogando Tekken 3 em

um PS1 FAT. Os gráficos eram mais reais que a vida real. Eles foram supergentis e me

deixaram jogar, e ali descobri o que queria para a vida.

Quando começou a produção de conteúdo e por quê?

Como ator, sempre busquei expressar minha criatividade do jeito que dava (risos). Então,

produzir vídeos foi inevitável. Venho tentando desde 2017 criar algo pra Internet, mas

foi em 2022 que juntei a interpretação aos videogames e começou a dar certo.

Como é seu processo criativo?

É caótico kkkkkk. Muitas pessoads podem ter a visão romântica de que a inspiração

simplesmente vem como uma brisa suave. Mas não… eu pesquiso bastante, analiso o

tema, escrevo o roteiro e, se eu sentir que não vai funcionar, jogo tudo fora

e recomeço. Vou seguindo esse processo até que um funcione pra mim. Sempre tento ser o mais original possível, já que em um mar de conteúdo reciclado, qualquer originalidade é uma ilha.

Crédito: Divulgação

Quais seus jogos favoritos e por quê?

Meu jogo favorito é Zelda: Ocarina of Time. Joguei aos 17 anos e foi

justamente isso que fez eu perceber o quão incrível ele era. Fazer tudo que ele fez em

1998? Aquilo explodiu minha mente e, pra mim, é o melhor jogo já feito. Claro que

tenho outros jogos nesse TOP 3, como Shadow of the Colossus e Red Dead Redemption 2, mas o

Zeldinha é diferenciado.

Qual foi a experiência mais marcante na sua vida envolvendo os videogames?

Ganhei dos meus pais meu primeiro console, um PS1 que, na verdade, era um

Polystation kkkkk. Obviamente, não demorou muito pra eu perceber a diferença, mas mesmo assim fui muito feliz. Meu pais fizeram o melhor que podiam, e isso, com certeza, foi o mais importante pra mim.

Além dos games, quais são seus outros hobbies?

Atualmente meu “hobbie” favorito é ser pai (risos). Brincar com minha filha de 3 anos e

cuidar do meu filho de 5 meses são, sem dúvida, meu passatempo favorito. Mas eu

amo assistir filmes com minha esposa, escrever histórias infantis e planejar projetos

futuros, e, é claro, jogar futebol aos fins de semana.

Crédito: Divulgação

Eu já acompanhava o conteúdo que o Mateus cria nas redes sociais, mas depois de saber sobre os jogos favoritos dele, talvez, tenha ficado ainda mais fã. Você também pode acompanhá-lo nas principais plataformas, basta buscar por @mateuspinho.

Espero que você tenha gostado da nossa entrevista de hoje. Quer ver alguém por aqui? Envie sua sugestão em meu perfil no Instagram @akarolscott e eu corro atrás!