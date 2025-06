Vitória do Flamengo vira alvo de racismo disfarçado de humor em página inglesa

A histórica vitória do Flamengo sobre o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes deveria ser motivo de celebração — e foi. Mas um detalhe passou quase despercebido pela multidão que comenta futebol nas redes sociais: um dos principais perfis esportivos do mundo, o britânico Troll Football, publicou um meme que carrega uma carga racista preocupante.

A imagem, publicada na rede social X (antigo Twitter), mostra um orangotango montado em uma bicicleta perseguindo uma criança branca assustada. A legenda diz apenas: “Flamengo vs Chelsea”. Com mais de 4,6 milhões de seguidores, o perfil ajudou a impulsionar a imagem, que já acumula quase 1 milhão mil visualizações, 40 mil curtidas e centenas de comentários.

Mas a pergunta que precisa ser feita é: por que representar o time brasileiro — cuja maioria dos jogadores é negra — como um macaco? O meme pode parecer “inofensivo” para quem apenas ri da zoeira, mas a simbologia remete a estigmas racistas históricos, que associam pessoas negras a figuras animalescas para desumanizá-las. No contexto de um jogo entre um time europeu e outro sul-americano, o subtexto fica ainda mais evidente.

A maioria dos comentários ri da piada ou celebra a vitória rubro-negra. Mas uma minoria parece ter percebido o teor da imagem. Um dos poucos que reagiram indignados escreveu: “That’s the most racist image I’ve ever seen” (“Essa é a imagem mais racista que eu já vi”). Outro disse, em tom de crítica velada: “Lower your expectations to zero” — algo como “espere o pior”.

Apesar da repercussão ainda discreta, o caso chama atenção por repetir um padrão. Há poucas semanas, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, também fez uma declaração de gosto duvidoso ao comparar a ausência de clubes brasileiros na Libertadores à ausência da “Chita”, a macaca do Tarzan. Torcedores e dirigentes consideraram a fala racista — mais um episódio em que a “brincadeira” carrega o veneno do preconceito.

O perfil Troll Football não se pronunciou e mantém a postagem no ar. Cabe agora à comunidade esportiva refletir: até quando o humor será usado como escudo para perpetuar estereótipos racistas? Se ninguém percebeu o problema até agora, é exatamente por isso que ele precisa ser escancarado.