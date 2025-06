VÍDEO – Enquanto uns disputam o Mundial, outros surfam ou batem pelada na quebrada

Com o Mundial de Clubes em pleno andamento, muitos clubes europeus que ficaram de fora do torneio optaram por dar folga aos seus jogadores. E é nesse intervalo que surgem as cenas mais curiosas — e, por que não, reveladoras — sobre o estilo de vida (e personalidade) dos craques da bola.

Aqui no Brasil, dois jogadores que brilham na Europa chamaram atenção nos últimos dias. O primeiro foi ninguém menos que Lamine Yamal, apontado como o jogador mais valioso do mundo na atualidade. Aos 17 anos, o jovem talento do Barcelona desembarcou em São Paulo e logo tratou de se aventurar fora dos gramados: foi surfar ao lado do tricampeão mundial Gabriel Medina, em uma piscina de ondas que leva o nome do próprio surfista. No registro publicado nas redes, Medina não economizou nos elogios: “O novo surfista da cidade. Craque”, escreveu.

Mas a passagem de Yamal pelo Brasil teve mais do que sol e surf. O atacante também marcou presença na NBA House, evento oficial da liga americana na capital paulista, onde foi tietado por fãs — muitos deles brasileiros saudosos dos tempos em que Neymar encantava no Barça. Aliás, Yamal é fã declarado do camisa 10 e há expectativa de que os dois se encontrem durante as férias.

Já o outro protagonista dessa “folga fora de campo” é Matheus Cunha, que acaba de ser anunciado como reforço do Manchester United. Em clima bem diferente do glamour europeu, o atacante escolheu matar a saudade das origens de uma forma inusitada: jogando pelada em uma praça no bairro de Manaíra, em João Pessoa, sua cidade natal. A partida valia um refrigerante de dois litros — como manda a tradição dos rachões. E teve até improviso: “Todo mundo apareceu. Agora falta o mais importante: a bola. Ninguém trouxe a bola, não”, brincou Cunha em vídeo nas redes sociais.

O detalhe curioso é que o novo reforço dos Red Devils foi adquirido por mais de R$ 470 milhões, valor da multa paga ao Wolverhampton após uma temporada de destaque, com 23 participações em gols. Mesmo assim, ali estava ele: sem segurança, sem frescura, cercado de amigos e jogando bola como qualquer garoto de bairro.

Enquanto a elite do futebol se digladia no Mundial de Clubes, há quem aproveite a pausa para se reconectar com suas paixões — seja no mar, na arquibancada ou na rua onde tudo começou.