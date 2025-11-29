Uma noite eletrizante: Neymar reaparece, Santos respira e Juventude cai

A sexta-feira no Brasileirão 2025 teve cara de decisão. Uma rodada dramática, que mexeu diretamente com a briga contra o rebaixamento, eliminou um segundo clube, tirou outro do desespero, ainda que temporariamente, e recolocou Neymar no centro das atenções.

O Juventude jogará a Série B em 2026. O empate em 1 a 1 com o Bahia, mais cedo, já havia deixado o time na beira do precipício. Bastava o Santos fazer sua parte. Fez e com autoridade. A vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, decretou matematicamente o rebaixamento do time gaúcho a duas rodadas do fim. O Sport já estava caído; agora o Juventude faz companhia.

Mas o que deu brilho à rodada foi a presença inesperada de Neymar. Após uma semana em que circulou a informação de que o camisa 10 estava praticamente fora da temporada por conta de uma lesão no joelho, ele virou o roteiro. Foi para o sacrifício, entrou em campo, marcou um dos gols da vitória e saiu radiante. Disse, depois do jogo, que irá enfrentar o Juventude na próxima rodada de qualquer maneira, tratando o duelo como uma espécie de final particular, pois o Santos depende apenas de si para escapar da queda.

Na parte de baixo, o cenário é cruel, especialmente para o Nordeste, que no ano passado viveu uma festa de acessos. Após a 36ª rodada, faltando apenas duas, a fotografia da zona de rebaixamento mostra Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Três nordestinos podem cair, um contraste brutal com a enxurrada de clubes nordestinos que subiram da Série B para a Série A há pouco mais de um ano.

A rodada eletrizante serviu, ao menos, para entregar ao Santos o que ele mais esperava: Neymar protagonista, decisivo e disposto ao sacrifício. E, para o campeonato, mais uma pitada de drama nessa reta final que promete emoções até o último minuto.