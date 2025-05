Tudo o que sabemos sobre a treta de Adriano Imperador nos bastidores da Globo com Tatá Werneck

Ainda repercute a participação de Adriano Imperador no Lady Night, da TV Globo. Virou assunto quente nos corredores da emissora e nas redes sociais. O que era para ser uma gravação leve e bem-humorada acabou em climão, especulações e — como de costume — uma enxurrada de boatos maldosos.

Vamos aos fatos: Adriano, 43 anos, foi convidado do programa comandado por Tatá Werneck, mas deixou os estúdios antes do encerramento das gravações. Bastou isso para que alguns colunistas sensacionalistas começassem a insinuar que o ex-jogador estaria descontrolado, alterado, possivelmente bêbado ou até sob efeito de drogas. Uma narrativa pronta para render cliques, mas completamente distorcida da realidade.

“Mas ele foi um amor comigo... Ganhei um amigo com a coxa maior que meu tronco” Tatá Werneck

Segundo relatos publicados nestas colunas, a confusão começou no camarim. Adriano foi colocado em um espaço improvisado, sem estrutura básica: faltava água, café, conforto. Ele teria se irritado com a situação e reclamado com a produção, gerando um desconforto nos bastidores. Mas em nenhum momento houve qualquer desentendimento com Tatá Werneck.

Pelo contrário. A própria Tatá fez questão de esclarecer o ocorrido nas redes sociais:

“Houve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado, e ele tinha compromisso com os filhos. Mas ele foi um amor comigo. Me chamou para jantar com a família dele”, escreveu a apresentadora.

Tatá ainda compartilhou uma foto divertida ao lado do Imperador e soltou seu humor afiado:

“Ganhei um amigo com a coxa maior que meu tronco. Uma bica e eu vou parar na Guatemala. Meu pai tinha acabado de ler o livro dele e ele tem uma história de superação muito bonita. Fora jogar futebol muito bem. Eu, que sou zagueira, entendo o que estou falando.”

No fim, ficou claro que a “treta” não foi com Tatá, mas sim com a falta de cuidado da produção. E o Imperador, que já enfrentou problemas muito maiores fora das quatro linhas, deixou o estúdio com classe — ainda que frustrado. O resto é invenção para alimentar fofoca.