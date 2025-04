Tite diz não ao Corinthians de novo: Saúde mental abalada pelo Flamengo!

O técnico Tite disse não ao Corinthians pela segunda vez — e, ao que tudo indica, não foi por falta de acordo técnico ou financeiro. Estava tudo encaminhado: acerto próximo, expectativa da torcida, até as malas prontas. Mas, no último momento, a decisão foi revista.

A nora de Tite, Fernanda Bacci, influenciadora digital e esposa de Matheus Bacci — auxiliar de Tite de longa data — publicou nas redes sociais uma mensagem emotiva:

“Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar? Gente, vou precisar ficar off das redes… tô chorando muito. Estávamos com tudo pronto pra (mudar para) São Paulo”, escreveu Fernanda, em seu perfil pessoal.

A declaração joga luz sobre um ponto até agora pouco abordado: a saúde mental de Tite.

O treinador saiu profundamente abalado de sua passagem pelo Flamengo. Cleber Xavier, um de seus auxiliares, chegou a afirmar que a pressão exercida no clube carioca foi ainda maior do que a vivida por Tite à frente da Seleção Brasileira. No Rio, ele foi duramente criticado pela torcida e pela imprensa local — um ambiente tóxico que teria deixado marcas profundas.

A verdade é que, desde que deixou a Seleção após a Copa de 2022, Tite declarou que não assumiria nenhum clube no Brasil. Recusou o Timão, mas quebrou a promessa ao aceitar o desafio no Flamengo — e pagou um preço alto por isso. Após o desgaste no Rubro-Negro, o técnico parece ter optado por priorizar o bem-estar emocional e familiar, declinando do convite do Corinthians mesmo com tudo acertado.

A Fiel Torcida, que já havia perdoado o primeiro “não” de Tite, agora se vê novamente frustrada. Desta vez, com um misto de decepção e empatia. Porque não se trata apenas de futebol. Trata-se de saúde. E ela, como lembrou Fernanda Bach, é o bem mais precioso.

Em tempo: o Corinthians foi atrás de Dorival Júnior.