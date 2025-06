Testemunha da história da NBA — Álvaro José e o último voo de Michael Jordan

Hoje fui surpreendido com uma gentileza do meu amigo Álvaro José Paes Leme, uma das lendas vivas do jornalismo esportivo brasileiro. Álvaro me enviou o vídeo da sua própria narração daquela que talvez tenha sido a partida mais emblemática da história da NBA: o último jogo de Michael Jordan com a camisa do Chicago Bulls, em 14 de junho de 1998 — o famoso “The Last Dance”.

A lembrança me transportou não apenas para aquele momento épico em Salt Lake City, mas também para os tempos em que tive a honra de trabalhar ao lado de Álvaro José, quando fui Diretor Executivo de Rede do Grupo Bandeirantes. Dali nasceu a nossa amizade, dessas que o jornalismo nos dá como presente.

Poucos narradores conseguem imprimir tanta emoção e conhecimento em uma transmissão como ele. Álvaro é provavelmente o maior nome brasileiro quando se fala em cobertura olímpica: são 11 Jogos Olímpicos no currículo, um feito que poucos, no mundo, podem ostentar.

Naquela noite histórica contra o Utah Jazz, com o mundo inteiro atento, Jordan, aos 35 anos, escreveu o último capítulo de sua dinastia no Bulls com um roteiro de cinema: 45 pontos e a cesta decisiva que garantiu o sexto título. E foi com a voz de Álvaro José que muitos brasileiros acompanharam aquele instante mágico:

“Jordan foi lá, a majestade e roubou a bola… Jordan, de longe, caiu! O monstro Michael Jordan! 43 pontos na partida, agora 45! Ele tá decidindo o título para o Chicago Bulls! O que que tá acontecendo aqui em Salt Lake City?”, narrou Álvaro nesse vídeo que você pode assistir aqui embaixo.

Como bem disse Álvaro naquela noite, com a emoção transbordando: “Isso é história. Nós e os amigos da Band somos testemunhas vivas da história.”

Hoje, 27 anos depois, sigo me sentindo também uma dessas testemunhas privilegiadas — da história da NBA, e da história de amigos como esse incrível Álvaro José Paes Leme.