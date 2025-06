Rodada incompleta do Brasileirão tem surpresas, tropeços e mudanças na zona de rebaixamento

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada nesta quinta-feira (12), foi marcada por resultados surpreendentes e por uma tabela ainda irregular, em função da ausência de quatro clubes — Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo — que viajaram para a disputa do novo Mundial de Clubes.

Com a rodada pela metade, havia a expectativa de mudanças na liderança. O Cruzeiro, por exemplo, poderia assumir a ponta se vencesse o Vitória em Salvador. No entanto, ficou apenas no empate por 0 a 0, em uma atuação abaixo do esperado. Quem também desperdiçou a chance de dormir na liderança foi o RB Bragantino, que sofreu uma derrota contundente em casa: 3 a 0 para o Bahia, em um dos resultados mais inesperados da rodada.

Outro destaque foi a vitória do Santos, que venceu o Fortaleza fora de casa por 3 a 2 e conseguiu, ao menos momentaneamente, deixar a zona de rebaixamento. A equipe santista, ainda sem Neymar, conseguiu um resultado fundamental para tentar ganhar fôlego na competição.

Já o Fortaleza, com o revés, foi empurrado para a zona de descenso, onde agora tem uma companhia surpreendente: o Internacional. O Colorado, que tem um dos elencos mais caros do país, perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e terminou a rodada no Z-4.

E nada pode ser mais surpreendente do que ver esse irregular time do Vasco ganhar fora de casa, como ganhou do São Paulo no Morumbis. No fim do jogo, o técnico Zubeldia admitiu que a culpa era dele. Sim, de quem mais poderia ser, cara pálida?

Com isso, mesmo sem entrar em campo, o Flamengo manteve a liderança da competição, graças aos tropeços de seus concorrentes diretos.